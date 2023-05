Sobre la polémica que causó el verbo "defenestrar" en los círculos petristas

Por: Jamal Said |

mayo 18, 2023

El verbo transitivo defenestrar, según la RAE, significa destituir o expulsar a alguien de un puesto, cargo, situación, etc. Bajo esa acepción, controversial para muchos, el coronel en retiro John Marulanda quiso decir que la reserva del ejército no apoya para nada a Gustavo Petro. Sin embargo, el primer jefe de Estado cree que desean sacarlo de su cargo como ha pasado recientemente con Pedro Castillo en el Perú, aduciendo a una falsa dictadura que no ha impuesto en el país, en donde, cabe decirlo, una simple palabra hace más daño que todos los rifles del grupo narcoterrorista ELN.

Sin lugar a duda, las alarmas se encendieron por parte de los círculos petristas, porque creen que la marcha de los reservistas del ejército tiene un propósito: tumbar como sea posible al presidente. Esto explica porque Petro, acudiendo a las artimañas que empleó durante el Paro Nacional, salió a twittear que no lo quieren dejar terminar su mandato, como diciéndoles a sus seguidores que se preparen para morir otra vez por él. Sin embargo, hay algo más en su preocupación: el no reconocimiento de su ineptitud. No lleva ni un año y las cosas no marchan bien, ya sea en temas económicos o de seguridad.

Estoy de acuerdo con lo que escribe María Isabel Rueda cuando dice que el presidente tiene por hobby “victimizarse, y de paso, convocar al pueblo, dizque para evitar un golpe de Estado”. Realmente, este sabe que el pueblo colombiano tiene una madurez bastante adusta en temas democráticos, por lo tanto, respeta al gobernante de turno, aunque sea un incompetente. El mismo Ernesto Samper, el de todo lo hacían a mis espaldas, terminó de gobernar a pesar de que, según algunos rumores, la milicia lo quería derrocar por sus nexos con el narcotráfico. Aquí se respeta la democracia, así se ejerza mal.

Lo que preocupa de todo este alboroto, el que causó el verbo defenestrar, es que cala más hondo en la sociedad colombiana los falsos rumores de un Golpe de Estado, que los mismos daños que los grupos al margen de la ley les están haciendo al país. De eso no habla Petro, porque sabe que tiene amarrada a la fuerza pública, perdiendo a su vez el control de todo el territorio nacional.

En este orden de ideas, los militares sienten que su honor está por el piso, así que acudiendo al derecho a la protesta se han hecho sentir, aunque algunos crean que están conspirando o instigando un plan macabro para evitar el reinado de un sueño comunista. Lo que pasó con el coronel Marulanda simplemente fue una imprudencia, el desliz de un militar que siente que se está pasando por alto la separación de poderes y, por consiguiente, la independencia económica que garantiza el buen funcionamiento de una sociedad responsable.

No se puede caer, amigo lector, en las jugarretas de Petro. Tampoco es necesario alarmarnos por ruidos de sable y el clamor de la milicia, cuando se ha demostrado que, desde Rojas Pinilla, símbolo del M-19, la democracia colombiana, entre defectos y virtudes, se ha mantenido en pie. Por eso coincido con lo que plantea don Fernando Savater, cuando se refiere a así de nuestro presidente: “No se puede ser más provocativamente ignorante en historia, en ecología, en zoolatría, en economía y hasta en los usos de la cortesía diplomática”. Es que, en conclusión, nos gobierna un agitador y, por qué no, un ególatra político que cree tener todo bajo control, pero que en la praxis no es más que un pelmazo erigido por el pueblo obtuso que cree en sus mentiras.