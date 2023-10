Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 29: todo se sabe...

El que pueda entender entienda esto: existe un libro oculto y aún no revelado en el que está consignado con pelos y señales lo que hemos hecho...

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

octubre 26, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Voy a revelar una información muy importante para estos tiempos críticos que corren. El lector podrá creer que estoy loco. No me molesta. Sin embargo, dada la trascendencia del mensaje, concédanse al menos el beneficio de la duda. Y sí, todo se supo. Uso el tiempo pretérito porque ya todo el mundo se enteró de lo que hizo, pensó, dijo, escribió, habló u omitió todo el mundo. En una lección precedente expliqué que el tiempo como tal no existe. El tiempo es una ilusión. El tiempo, paradójicamente, es una irrealidad con fundamento en la “realidad”. El Absoluto y los seres de luz observan todo en tiempo presente: la eternidad del ahora. Es decir, contemplan la “realidad” desde la simultaneidad del pasado-presente-futuro.

Pero vamos al grano, pues voy a explicar por qué todo se supo. Antes una aclaración: usted y yo, la humanidad entera… no tenemos escapatoria y tendremos que responder por nuestros actos, pensamientos (la forma en que vibramos) y omisiones.

-Publicidad.-

Hoy por hoy las personas sinceras, honestas y practicantes de la rectitud de corazón son catalogadas como locas, bobas, tontas. No obstante, presten atención: los hipócritas y aquellos y aquellas que practican la doble moral serán descubiertos para eterna vergüenza. Fue escrito: Todo aquel que practica lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas.

Como decían nuestros abuelos: “el que nada debe, nada teme”. Haga usted lo malo y perderá la paz interior, y vivirá muerto del miedo. La gente se droga y practica el pillaje por físico miedo al castigo; es decir, viven en incesante desesperación… así los cobardes nieguen esta verdad.

Publicidad.

También fue escrito: No hay nada oculto que no haya de ser manifestado; ni nada escondido que no haya de salir a la luz. La Luz Eterna y Hermosa viene pronto a poner claridad sobre todas las cosas. Apreciado y quizás asombrado lector, ¿qué tal si le revelo que en muy poco tiempo todos sabremos todo de todos con tan sólo mirarnos a los ojos, o simplemente pensando en determinada persona, ya sea familiar, amigo o personaje público?

Y no solamente de las personas actuales; sino también la verdad de todos los personajes que han existido en este planeta, y la verdadera historia que subyace bajo el velo de la gran mentira. En efecto, será como quitar un falso telón de fondo. Los malignos vivirán una pesadilla terrible: aquellos que se esconden como bichos inmundos en la oscuridad.

El que tenga ojos para leer que lea, y, el que pueda entender entienda ésto: existe un libro oculto y aún no revelado en el que está consignado con pelos y señales lo que hemos hecho, lo que hemos pensado conforme a las intenciones rectas, o por el contrario, incorrectas.

Ciertamente será una calamidad apocalíptica para los hipócritas que aparentan ser santos e inmaculados, pero que cometen a hurtadillas toda clase de perversidades y crímenes. Repito: no tendrán escapatoria, puesto que no sólo existe ese inmenso y eterno libro. También existe una máquina… si bien la palabra máquina no es la más apropiada dado que no fue creada por seres humanos.

Uso ese concepto por analogía. Entonces corresponde a una tecnología superior, de otra dimensión o galaxia. Basta tener las coordenadas precisas (en el plano terrestre espacio-tiempo) de determinado suceso de la historia, de determinado individuo, y aparece el “pantallazo” con todo detalle: x persona x personas en x momento en x lugar.

Esto es válido desde los orígenes hasta el actual apocalipsis. Es cierto para la totalidad de los seres humanos que existen, que existieron o que van a existir en el poco tiempo que resta en el conteo regresivo.

Sí, con pelos y señales todo se sabrá (todo se supo): autores materiales, autores intelectuales, los títeres, los titiriteros, los seres elegidos por la Luz, los seres de la oscuridad, obras malas, obras buenas, ángeles… o demonios: cada uno delatado públicamente conforme a escenas vergonzosas, abominables.

Y, por otra parte y para eterna justicia y luminosidad: actos heroicos que nunca fueron reconocidos como tales, con los respectivos héroes y heroínas que el mundo despreció. La “máquina” fue creada hace mucho tiempo. Ustedes la tendrán delante de sus propias narices contemplando estupefactos la real realidad de ustedes y del mundo. Por ahora tienen mi permiso para llamarme loco. Cuando sean testigos quizás cambien el concepto que pueden tener de este humilde servidor. Recuerden: todo se supo.

Posdata: próxima lección… El terror es contagioso.