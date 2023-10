Anguilla, la isla del Caribe que es un paraíso y queda a menos de dos horas de Colombia. Así puede llegar

.Publicidad.

Anguilla, una paradisiaca isla caribeña de apenas 102 kilómetros cuadrados, llena de hoteles, villas y resorts que desbordan lujo y belleza. Sin embargo, un lugar perfecto para la privacidad y desconectar de la rutina al mejor estilo. Pocos alrededor del mundo conocen este destino, que aunque no dispone de mucha fama si deja huella entre sus visitantes. Conzca una de las islas más lindas del Caribe.

Llegar desde Colombia es muy fácil, desde cualquier ciudad que tenga conexión a Panamá vía St. Martin, Copa Airlines tiene esta posibilidad, puede llegar fácilmente, los vuelos desde Bogotá pueden tener una duración de 1 hora y 45 minutos. Desde St. Martin, puede tomar un vuelo charter, el más corto del mundo pues es de tan solo 7 minutos.

Entre los múltiples planes que se pueden hacer en esta bella isla, uno de los más tradicionales es casarse, así es, muchos se casan allí o lo escogen como destino para su luna de miel. Sin embargo, para las familias también es un destino ideal, pueden hacer una exploración de la isla, recostarse a tomar el sol, nadar en sus aguas cristalinas o comer platos de inspiración caribeña, incluso en 2023 se hizo un festival gastronómico con Daniele Lippi de Acquolina, ganador de dos estrella Michelin.

Anguilla a ganado varios premios alrededor del mundo,en los Condé Nast Readers Choice Awards donde resaltan sus islas y excelsa atención de los locales, también, los premios The World’s Best All Around Beaches la reconocieron como un destino de ensueño, entre muchos otros. A la isla puede entrar con su pasaporte y la visa americana vigente.

