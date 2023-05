.Publicidad.

Pedro Santos, el hijo de Pacho Santos, se ha caracterizado por oponerse a la posición política de su padre. No obstante, no se sabía mucho más de su vida. Aunque había estado un poco desaparecido del ojo público, las razones eran importantes, estaba pasando por una racha de excesos con el alcohol y las fiestas.

El joven hijo del ex vicepresidente, confesó en el programa ‘Lo sé todo’, que pasó una muy mala racha en su vida personal. Pero demostró una gran capacidad para salir de sus ‘visios’ y mejorar a través del deporte: “Cambié la botella por un par de tenis. Era mucha rumba y mucho ‘desjuicie’, pero encontré el triatlón y me volví deportista. Nunca creí que me fuera a volver deportista. Me gustó, caló y estoy feliz”, contó.

Su cambio ha sido tan drástico que ahora conoce el mundo gracias al deporte, pues en la entrevista comentó que próximamente irá a la triatlón en la modalidad ‘Ironman’ en México. Pedro Santos se muestra bastante optimista pues solo quiere disfrutar las experiencias y aprender de ellas “Si no me muero en el intento, seré el hombre más feliz del mundo”. Sin duda, el colombiano demostró que sí se puede cambiar el estilo de vida y marcar un cambio por sí mismo.

