Revolcón en la junta de Ecopetrol, el gobierno Petro toma control total

.Publicidad.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, compartió la plancha de candidatos que el gobierno como socio mayoritario desea que conformen la junta de Ecopetrol posteriores a la reforma estatutaria que aprobó la Asamblea extraordinaria del pasado 10 enero. De los nueve miembros que la conforman, solo permanecerá con nombramiento anterior al actual gobierno del presidente Petro, el caleño Esteban Piedrahita.

De los nueve miembros actuales, siete eran independientes y dos no independientes, en la conformación propuesta se pasaría a cinco independientes y cuatro no independientes. Es de anotar que la relación entre independientes y no independientes forma parte de los principios de Gobierno Corporativo de la OCDE, al que Colombia y en particular Ecopetrol se acogió, el cual sugiere que los miembros independientes que velan por los intereses comunes más que por los individuales superen a los no independientes.

..Publicidad..

Como miembros no independientes se mantiene Gonzalo Hernández Jiménez (nombrado en octubre 24 de 2022) y Esteban Piedrahita (miembro desde abril de 2019). Entrarían Lilia Tatiana Roa Avendaño, viceministra del Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible, quién se ha manifestado en apoyo a resistir al extractivismo y fue coordinadora de la Alianza Colombia Libre de Fracking; y el líder sindical, expresidente de la Junta Nacional de la Unión Sindical Obrera, USO, principal sindicato petrolero del país, Edwin Palma Egea, actual viceministro de Relaciones Laborales e Inspección en el Ministerio de trabajo, sería la primera vez que alguien del mundo sindical de Ecopetrol forme parte de su junta directiva.

...Publicidad...

Como miembros independientes permanecerían Mónica de Greiff (miembro desde octubre 24 de 2022) y Juan José Echavarría Soto (membro desde marzo 31 de 2023). Entrarían Angela María Robledo, ex miembro de la Cámara de Representantes por el Partico Verde al que renunció en 2018 para ser la fórmula a la Vicepresidencia de Petro en las elecciones de ese año, y a quién por doble militancia se le anuló su derecho a ser nuevamente representante por el Estatuto de la Oposición; Guillermo García Realpe, exsenador nariñense miembro de la “disidencia” liberal que le hizo campaña a Petro desde 2021, su hijo, Gustavo García Figueroa, fue viceministro general del interior hasta hace pocos días que renunció; e Ignacio Pombo Villar nombrado en la junta directiva del Grupo Energía de Bogotá por la ex alcadesa de Bogotá, Claudia López.

....Publicidad....

Saldrían cuatro independientes, Saul Kattan actual presidente de la junta directiva, que se comenta iría como presidente de Isa; Claudia González, Luis Alberto Zuleta, Mauricio Cabrera y Sandra Ospina.

También le puede interesar: Además del gobierno, ¿Quiénes son los otros dueños de Ecopetrol?