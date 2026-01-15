Félix Plasencia, exembajador de Maduro en Colombia, fue clave en la reapertura de relaciones entre los países tras la ruptura de Iván Duque con Venezuela

La decisión de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de enviar a Félix Plasencia como su enviado especial a Washington, es clave en momentos en que la administración de Donald Trump evalúa una apertura de relaciones con Caracas y marca un cambio inesperado en la relación entre dos gobiernos que hasta hace semanas se encontraban en una de sus peores crisis en décadas.

Félix Plasencia es diplomático venezolano de carrera, figura destacada dentro del chavismo con amplia experiencia en temas internacionales. Con unos 53 años de edad, Plasencia fue vicecanciller en 2018, y canciller de Venezuela entre 2021 y 2022. Ese año llegó a Colombia como embajador en agosto cuando se restauraron las relaciones bilaterales, una de las promesas de Gustavo Petro en su campaña, y estuvo hasta enero del año siguiente, siendo Álvaro Leyva el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.

Plascencia ha estado profundamente vinculado a las estructuras de poder chavistas. Fue jefe de protocolo de Delcy Rodríguez cuando ella fue ministra de Relaciones Exteriores, lo que consolidó una relación de confianza con ella, además, su perfil incluye cierto acceso y experiencia con diplomacias europeas, debido a sus años como embajador en Londres, lo que le da una perspectiva internacional valiosa en momentos de negociación.

La comitiva a Washington

Plasencia no está viajando solo a Washington: la comitiva incluye a otros diplomáticos del entorno de Delcy Rodríguez, como Orlando Maniglia, embajador de Venezuela en Alemania, y otros viceministros o representantes del régimen de transición. Con ellos mantiene relaciones de confianza política y profesional, y juntos forman la red más cercana de apoyo en este proceso exploratorio de diálogo con Washington.

La designación de Plasencia permite a Venezuela activar un canal oficial con Estados Unidos, algo que no se hacía de manera formal desde que la crisis diplomática se profundizó años atrás. Se dice que llegó a Washington con la misión de avanzar en la reapertura de las misiones diplomáticas, incluyendo la eventual reapertura de la embajada venezolana y la evaluación de la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas. También, para preparar el terreno para un encuentro o negociaciones más formales entre Rodríguez y Trump.

En la previa, la llamada telefónica entre Trump y Rodríguez ayer, 14 de enero de 2026 fue descrita por ambas partes como “larga, productiva y respetuosa”. Según declaraciones de Trump, se abordaron temas como petróleo, minerales, comercio y seguridad, destacando una agenda bilateral pese a los temas pendientes.

Chavismo ilustrado

La elección de Plasencia por parte de Delcy en un contexto de tensiones parece una elección calculada, en un contexto cuando Trump trata de asegurar influencia y acceso al petróleo venezolano y los puentes han estado rotos tras años de aislamiento. Plasencia es reconocido como técnico y conciliador, a diferencia de otros personajes más polarizantes dentro del chavismo, él representa lo que algunos analistas han llamado un “chavismo ilustrado”, un sector con formación académica, experiencia diplomática y disposición a gestionar relaciones internacionales con pragmatismo.

En Colombia hizo una misión similar cuando se inició el proceso de abrir las embajadas de Colombia y Venezuela en Bogotá y Caracas, donde su homólogo fue Armando Benedetti.

Le puede interesar: Benedetti cree que se manda solo: entra y sale de Caracas cuando quiere

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.