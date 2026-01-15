Familias podrían gastar más de 5 millones de pesos en solo pasajes de TransMilenio este año: estas son las cuentas

El aumento del pasaje de TransMilenio eleva el gasto mensual y anual de trabajadores y familias, que destinan hasta el 12 % de sus ingresos al transporte.

Moverse en Bogotá sigue teniendo un precio alto para quienes dependen del transporte público. Con la tarifa unificada de $3.550 por viaje en TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable, vigente desde 2026, el gasto mensual y anual en pasajes se convierte en uno de los rubros fijos más significativos del presupuesto de los hogares, incluso para quienes reciben salario mínimo y auxilio de transporte.

El ajuste tarifario fue del 10,9 %, inferior al incremento del salario mínimo, que para 2026 subió 23 % y quedó en $1.750.905, mientras que el auxilio de transporte aumentó 24,5 % y se ubicó en $249.095, llevando el ingreso total mensual de los trabajadores a $2.000.000.

¿Cuánto gasta al mes una persona que usa TransMilenio?

Para un trabajador que se moviliza dos veces al día en TransMilenio (ida y regreso) durante 20 días hábiles, las cuentas son claras:

$3.550 por pasaje

$7.100 diarios

$142.000 al mes

Ese valor representa el 8,1 % del salario mínimo y el 7,1 % del ingreso total mensual con auxilio.

Más de la mitad del auxilio de transporte se va solo en pasajes.

En el caso de una persona que realiza tres trayectos diarios, por ejemplo, de la casa al trabajo, del trabajo al estudio y de regreso a casa, el gasto sube:

$10.650 diarios

$213.000 al mes

En este escenario, el transporte equivale al 12,2 % del salario mínimo y al 10,6 % del ingreso total mensual, lo que deja un margen mínimo del auxilio para otros desplazamientos.

El impacto al año para una sola persona

Cuando el cálculo se lleva a 12 meses, el impacto es aún más evidente:

Dos viajes diarios:

$142.000 al mes es igual a $1.704.000 al año

Tres viajes diarios:

$213.000 al mes es igual a $2.556.000 al año

En ambos casos, el gasto anual en transporte se acerca o supera el valor de un salario mínimo mensual completo.

Lo que paga una familia bogotana en TransMilenio

En una familia compuesta, por ejemplo, por papá y mamá que trabajan y un hijo que estudia, todos usando TransMilenio dos veces al día, el gasto mensual es el siguiente:

Papá : $142.000

: $142.000 Mamá : $142.000

: $142.000 Hijo: $142.000

Total mensual familiar: $426.000

Ese monto equivale al 12,1 % del ingreso familiar combinado, calculado sobre dos salarios mínimos ($3.501.810). Al año, el gasto en transporte de esta familia asciende a $5.112.000

Una cifra que equivale a casi tres salarios mínimos mensuales, destinados únicamente a pasajes del sistema de transporte público.

Un gasto fijo que no se puede evitar

Teniendo en cuenta que el pasaje de TransMilenio aumentó menos en comparación con el salario mínimo, en teoría, los trabajadores no perderán capacidad de pago frente al transporte. Sin embargo, esto no significa desconocer que el desembolso mensual sigue siendo importante para planificar el presupuesto familiar.

Con la nueva tarifa, cada viaje cuenta y la suma al final del mes refleja un impacto directo en la economía de cada hogar en Bogotá.

