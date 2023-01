Que poca creatividad: Ahora Caracol y RCN se viven copiando sus programas entre sí

Tal parece que ya no hay imaginación por parte de ambos canales, pues ya no innovan en su contenido sino que se copian entre ellos sus formatos

.Publicidad.

Parece que no hace mucho RCN estrenó por primera vez su famoso programa con el que buscaba convertir a alguien desconocido en famoso, llamado Protagonistas de nuestra tele. A pesar de las polémicas generadas por este reality, la convivencia que tenía este era un gran plus por lo que muchas personas se conectaban para verlo. Sin embargo, este no era el único canal que manejaba un formato único e innovador, pues Caracol también sobresalía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

-Publicidad.-

Por parte del canal de los Santo Domingo, se encontraba El Desafío, en sus primeras temporadas, pues en la actualidad ha tenido variaciones de lo que fue en su momento. Estos programas hicieron de la televisión colombiana, única y vista por los televidentes debido a estos formatos innovadores. Aún así, en la actualidad tanto Caracol como RCN han perdido ese espíritu de creatividad para inventar formatos nuevos para sus producciones.

|Le puede interesar "Perdón que te sal-pique": La obsesión de Shakira por seguir humillando a Piqué

Publicidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

En la actualidad, una de los concursos que pasan por Caracol, pone a convivir a sus participantes, lo cual es bastante similar al programa de Nuestra Tele. Sin embargo, RCN no se queda atrás pues ahora, han traído de vuelta Survivor, la isla de los famosos, un programa que sería una copia de El Desafío. Quizás pase un largo tiempo para que la televisión colombiana vea un concurso nuevo o simplemente, la gente decida dejar de sintonizar estos canales.