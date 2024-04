Ser gerente: "¿Vos creés que por ser negro no puedo serlo?"

Por: Anderson Romaña |

abril 19, 2024

"Amigo: ¿quién le dijo que un afrocolombiano puede ser gerente? Ustedes nacieron para la cultura, el baile y hacernos reír, nada más".

Estas son las narrativas con las que te encuentras a diario. Algunos no son directos, tal vez otros sí, pero esta es nuestra realidad en Colombia. ¿Será que un negro puede llegar a ser presidente de la República algún día? ¿Será que nosotros tenemos la capacidad para llegar a esta posición en particular?

Es decir, ¿una persona como yo, oriunda del pueblo más alejado de Colombia, puede llegar a ser gerente? Tal vez existan otras preguntas, pero esta es nuestra realidad. Ahora bien, vamos a plantearnos una pregunta más optimista: ¿qué hacemos con estas narrativas? Déjame que te cuente.

He podido desaprender sobre mi visión de lo que significaba la gerencia para mí. Hace algunos años no me imaginaba preparándome para ser gerente del presente o del futuro, sin embargo, he decidido visualizar y creer en todas las posibilidades que se pueden abrir, no solamente para mí, sino también para todas las personas que caminan conmigo y quieren algún día gerenciar desde la transparencia, la vocación y lo más importante, el amor al territorio.

Existen miedos y siempre los habrá, pero he entendido que debo tomar el miedo como una fortaleza y no como una debilidad, porque he entendido que este siempre estará presente. Debemos sentirlo, pero no dejar que domine nuestras decisiones.

Gracias al miedo, nace la curiosidad por seguir pensando: ¿qué puedo hacer para cambiar esas narrativas? Definitivamente, encontré la respuesta: comenzar a creer que todo es posible.

La siguiente pregunta es: ¿qué significa hacer las cosas posibles? Significa establecer una visión razonable, concreta y estimulante que me lleve a planificar una estrategia de gerencia que se ajuste a la misión que tengo y vaya acompañada de la adaptabilidad ante posibles desafíos que se presenten.

Ahora bien, ¿qué significa esto que acabo de mencionar? ¿Realmente, qué quiero gerenciar? Siempre estará como prioridad la gerencia de mi vida, mis pensamientos y deseos. En esa medida, construir una visión clara sobre mi propósito de vida es fundamental.

A partir de ahí, nace la necesidad de construir una red de cooperación internacional con organizaciones enfocadas en los derechos humanos y la justicia étnico-racial.

Esto se hace con el propósito de pensar en nuestra realidad y las acciones sociales o jurídicas que pueden trascender estando en esos espacios, claramente gerenciando para la vida, las comunidades y los territorios para los que nos estamos formando como gerentes.

Finalmente, ¿qué significa gerenciar? Significa construir para decir construimos. Ser como los leones que llevan el destino de la manada, pero el beneficio no es a título personal. Es ver a los demás con amor y disfrutar de los cambios hechos con humanidad y sentido social. ¡Sí puedo ser gerente! ¡Lo seré por vos y mis ancestros!