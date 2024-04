Lo que revela el informe de emprendimiento en Colombia

Por: Juan David Muñoz |

abril 17, 2024

El Consejo Privado de Competitividad (CPC), la Fundación Bolívar Davivienda, iNNpulsa Colombia y la Universidad del Rosario presentan su Índice Subnacional de Emprendimiento (ISE) 2024. Esta primera medición del ISE es un ejercicio inédito en el país y tiene como propósito ofrecer un diagnóstico certero acerca de las condiciones que posibilitan la creación y crecimiento de los emprendimientos en 23 ciudades capitales de Colombia.

El índice incorpora 61 indicadores que se distribuyen en ocho pilares que evalúan temas relacionados con financiamiento; capital humano, habilidades y competencias; capital social; entorno de negocios; infraestructura; adaptación tecnológica e innovación intraempresa; ecosistema innovador y generación de conocimiento; y desempeño emprendedor. Adicionalmente, incluye 13 variables de percepción que ponderan las opiniones de emprendedores en aspectos puntuales al interior de sus ciudades.

Esta medición es particularmente relevante en la coyuntura actual. Cerca del cumplimiento de dos años del Gobierno Nacional y del arranque de los nuevos gobiernos locales, esta herramienta busca brindar insumos para la toma de decisiones en materia de políticas públicas e iniciativas privadas relacionadas con el emprendimiento.

Su propósito finalmente es contribuir a la construcción de ecosistemas favorables para el emprendimiento en las ciudades, la consolidación de tejidos empresariales más dinámicos y la materialización de ideas de negocio a partir del potencial productivo en las regiones.

Resultados generales

El Índice Subnacional de Emprendimiento es encabezado por la ciudad de Bogotá D.C., con una calificación de 6,42 sobre 10. En el segundo lugar se ubica Medellín A.M. con un puntaje de 5,54. Le siguen en su orden Manizales A.M., Bucaramanga A.M. y Cali A.M., con puntajes de 4,88, 4,71 y 4,69, respectivamente.

El Distrito Capital lidera seis de los ocho pilares que conforman la medición. Los puntajes más importantes los obtuvo en los pilares de infraestructura y capital humano, habilidades y competencias, con 8,3 y 7,7, respectivamente. Los otros cuatro pilares donde alcanza el primer puesto son: financiamiento (5,9), entorno de negocios (7,1), ecosistema innovador y generación de conocimiento (6,5) y desempeño emprendedor (5,7).

Medellín A.M., por su parte, ocupa el primer lugar en el pilar de adaptación tecnológica e innovación intraempresa, aunque su calificación es apenas de 6,3. También se ubica en el segundo puesto en los pilares de financiamiento y desempeño emprendedor, con puntajes de 5,3 y 5,6, respectivamente.

En el caso de Manizales A. M., es segunda en los pilares de entorno de negocios con un puntaje de 6,6 y en el de ecosistema innovador y generación de conocimiento, donde la calificación es de 5,8. Bucaramanga A. M., por otro lado, ocupa la cuarta posición en los pilares de ecosistema innovador y generación de conocimiento, y desempeño emprendedor, con puntajes de 5,3 y 4,0, respectivamente. Finalmente, Cali A. M. registra su mejor desempeño en el pilar de infraestructura, en el que obtuvo un puntaje de 6,6. Adicionalmente, en el pilar de adaptación tecnológica e innovación intraempresa, ocupa la cuarta posición entre las 23 ciudades evaluadas.

Las últimas posiciones de la medición son ocupadas por Quibdó (puesto 19 y puntaje de 2,90), Florencia (posición 20 y puntaje de 2,86), Riohacha (puesto 21 con un puntaje de 2,80), Valledupar (puesto 22, con 2,67 de calificación) y Sincelejo (última posición, con un 2,37).

De acuerdo con Fernando Cortés, presidente de la Fundación Bolívar-Davivienda, “Uno de los resultados más importantes de la medición tiene que ver con los desafíos generalizados alrededor de las condiciones y resultados del emprendimiento en las 23 ciudades analizadas.

Si bien esta medición establece un escalafón general, ninguna de las ciudades presenta una superioridad marcada en su desempeño. Bogotá, la ciudad que ocupa la primera posición, registra apenas un puntaje general de 6,4 en una escala entre 0 y 10, lo que subraya la existencia de amplios márgenes de mejora de las ciudades en materia de emprendimiento”.

Por otra parte, Hernán Ceballos, presidente de iNNPulsa Colombia, señaló “Con esta primera medición del ISE esperamos poder contribuir a la construcción de iniciativas públicas y privadas para la consolidación de entornos favorables para el emprendimiento en las ciudades del país, la formación de tejidos empresariales más dinámicos y la materialización de ideas de negocio a partir del potencial productivo en las regiones”.

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, destacó “Este tipo de mediciones son útiles también para visibilizar los retos y necesidades que tenemos como país en materia de estadísticas a nivel subnacional. En este caso en particular, para evaluar el desempeño de segmentos de la economía de los cuales no contamos con mucha información, como lo es el tejido empresarial informal”.

Finalmente, Ana Fernanda Maiguashca, presidente del CPC, mencionó “el emprendimiento es una parte vital de las economías, promueve el crecimiento, la innovación, la creación de empleos y el progreso social. Por lo tanto, el estudio de las motivaciones para emprender, así como de los factores determinantes del crecimiento y éxito de los emprendimientos, es prioritario para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas”.

Para conocer el detalle de la metodología y los resultados del ISE 2024 puede consultar la página https://compite.com.co/ . Así mismo, los interesados en ampliar la información de la clasificación pueden contactar a Fabián Bernal del Consejo Privado de Competitividad ([email protected]), a Rosana Velasco de iNNpulsa Colombia ([email protected]) a Andrés Bello de la Fundación BD ([email protected]) o a Daniel Torralba de la Universidad del Rosario ([email protected]).