“ A Pipe Bueno le dan ganas de hacerle otro bebé” El cuerpazo de Luisa Fernanda W después de 2 hijos

Después del pequeño accidente sufrido con pólvora, Luisa Fernanda W volvió a llamar la atención de sus seguidores con su cuerpo. Cabe recordar que han pasado casi tres meses desde que la influenciadora dio a luz a su segundo hijo, Domenic; aunque su maternidad ha provocado malos comentarios también hay quienes la aplauden por hacerlo sin ningún tipo de censura.

Hace poco también fue tema de discusión porque se le vio bastante enrumbada junto a su pareja el cantante Pipe Bueno, las personas la cuestionaron y criticaron por beber mientras aún amamanta a su bebé.

Ante dichas críticas la paisa se defendió a través de su Instagram, en donde afirmó “No sé quién le metió en la cabeza a la sociedad que una mujer cuando tiene hijos no puede salir… En mi caso, me la paso prácticamente todo el tiempo cuidando a mis hijos, salgo un ratico y ya…. Me importa un carajo porque yo sé que me merezco esas salidas”.

Por otra parte, en un reciente reel que compartió Luisa Fernanda W, cautivó a muchos de los poco más de 18 millones de seguidores que tiene. En este video mostró y modelo diferentes vestidos de baño.

Más allá de las prendas, su abdomen plano y sus pronunciadas figuras fueron las protagonistas, las personas no dudaron en elogiar su belleza “ de los mejores cuerpos de Colombia”, “Pipe ve estos videos y le dan ganas de hacerle otro hijo”, “Toda una diva”, “Ya quisiera tener ese cuerpo después de el embarazo”, “Cuerpazo” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Luisa Fernanda W (@luisafernandaw)