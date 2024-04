Hasbro, la empresa que vendía útiles escolares y se salvó de la quiebra con juguetes

.Publicidad.

Crear empresa no es fácil para nadie, pero quienes logran que las suyas despeguen y generen empleo luchan por mantenerlas a flote en el mercado. Incluso, algunas están a punto de quebrarse y se reinventan por completo como en el caso de Hasbro, la emblemática marca de juguetes dueña del juego de mesa más famoso del mundo, Monopoly. Pero que mucho antes vendía forros para sombreros y útiles escolares.

Así inició Hassenfeld Brothers el futuro Hasbro

Esta emblemática empresa fue creada en el año 1923 por los hermanos Herman, Hillel y Henry Hassenfeld. Inicialmente, la compañía se llamaba Hassenfeld Brothers y se dedicaba a la venta de productos textiles, ubicada en Providence, una ciudad de Rhode Island, Estados Unidos.

Sin embargo, fue hasta 1926 que la empresa se registró oficialmente y los hermanos tomaron caminos diferentes. Henry asumió la dirección general, mientras que su hermano Hillel creó otra compañía. Hassenfeld Brothers, actualizó su portafolio y comenzó a dedicarse a la venta de forros para sombreros y fundas para cajas de lápices, pero eran tan populares y exitosas en la época que terminaron fabricando las cajas de los lápices y luego ampliaron su propuesta creando kits escolares.

Sus tácticas dieron frutos y para los años 30’s, generaba empleo para más de 200 personas, lo que para la época fue algo impensable pues justo atravesaban por la crisis económica ocasionada por Crac de la bolsa de valores del 29 y el desempleo de la Gran Depresión.

Para 1935 la empresa incursionó con la producción de bolígrafos y tiempo después ampliaron su línea de material escolar con plastilina y un kit de plástico de doctor y enfermera para niños que podían usar como juguete. Pero en 1943 y en medio de la Segunda Guerra Mundial, murió Hillel y Henry se convirtió en gerente, mientras su hijo menor, Merril, asumió la presidencia.

Debido a la fuerte situación mundial la venta de algunos productos decayó pero no la de los artículos para niños por lo que a Merril se le ocurrió hacer un disfraz de guardia antiaéreo con una antorcha y una máscara de gas como accesorios. Este tuvo un gran éxito sin mencionar otra gran idea que fue un kit de maquillaje para niñas rompiendo records, fue así como la empresa se enfocó en la producción de juguetes.

El nombre “Hasbro” llegó en 1968, para abrir una participación minoritaria de la compañía al mercado de valores, la empresa abreviaría su nombre tomando las tres primeras letras de las dos palabras que componían la marca.

La expansión de Hasbro y sus juguetes

Para 1969 la empresa tuvo diversos problemas con sus figuras de acción sobre soldados pues la gente ya no quería más guerra y aunque cambiaron de enfoque rápidamente no fue suficiente, el año lo cerraron con pérdidas de $1 millón de dólares debido, principalmente, a la huelga de un mes de un sindicato de conductores y a múltiples disturbios en el Lejano Oriente, que afectaron su nivel de producción.

Como si las cosas no pudiesen ponerse peores en 1979 falleció Merril Hassenfeld, dejando a la compañía a cargo de su hermano Harold y su hijo Stephen. En 1981, lanzó una línea de juguetes para niñas basada en un pony que, dos años más tarde, se convertiría en la marca My Little Pony, uno de los más exitosos de la historia.

Tiempo después compró la compañía Milton Bradley Company, creadora de famosos juegos como Twister y ¿Quién es quién? por $360 millones de dólares, lo que generó el cambio de nombre de Hasbro Industries a Hasbro Bradley. Aunque siempre ha tenido que pelear codo a codo con Mattel.

Su táctica fue adquirir nuevos productos que la competencia no tuviese. Inició con la compra de Coleco, empresa dueña de las marcas Scrabble, Parchís y Sesame Street; luego, con la adquisición de Tonka, empresa cuyas licencias incluían la serie Ghostbuster, la película Batman, la serie Charlotte con fresas y, lo más importante, la marca Parker Brothers, creadora del famoso juego de mesa Monopoly.

La actualidad de Hasbro y su arrasadora estabilidad

Esta empresa es considerada por muchos como una de las marcas de juguetes más grandes del mundo, con una valoración estimada de más de $13 mil millones de dólares y ventas anuales por más de $5 mil millones de dólares. Siendo también la reina de los juegos de mesa con una amplia variedad.

Además no ha dejado de ampliar su catálogo para seguir firme ante la competencia. Como la compra que hizo en 2022 con la licencia de Power Rangers y la compra por $4 mil millones de dólares de Entertainment One, empresa propietaria de la marca Peppa Pig y PJ Mask. Reinventándose más y más hasta el día de hoy.

