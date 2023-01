"Perdón que te sal-pique": La obsesión de Shakira por seguir humillando a Piqué

La barranquillero no se cansa de darle palo a su expareja con sus canciones, pero ahora busca terminar de sepultarlo con su colaboración con Bizarrap

Parece que a pesar de que pase el tiempo, cada día surgen nuevos episodios y hechos polémicos referentes a la relación y separación de Shakira y Piqué. Y es que, cada vez aparecen nuevos choques y encontrones por sus hijos, así mismo, sale nueva información referente a la infidelidad del jugador a la barranquillera. Por su parte, la artista no se ha quedado callada y ha decidido darle palo continuó a su expareja por medio de algunas de sus canciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BZRP (@bizarrap)

Ahora, lo que ha sido noticia en diferentes medios es la nueva canción en la que estaría Shakira junto al conocido Dj y productor argentino llamado Bizarrap. Es bien sabido que algunas de las colaboraciones con este argentino tienden a ser polémicas e incluso contienen una que otra tiradera. Tal parece que esta canción tendría varios versos de Shakira dedicados tanto para Gerard Piqué como para su actual pareja, esto según una parte del audio filtrado.

¿Rechazó a RCN porqué va a estar su ex? : El reality que tendría al tormento de Lina Tejeiro

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Una de las frases llamativas que parece tendrá la canción es "Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique". Sin embargo, la reacción de Piqué al respecto no se ha hecho esperar y en Twitter compartió emojis demostrando burla. Lo cierto, es que esta canción pese a que aún no se estrena,, tiene pinta de que será un total éxito y Shakira terminará por sepultar a su expareja con esta colaboración junto a Bizarrap.

