La poderosa productora que manda en el negocio de los conciertos y maneja la carrera de Shakira

.Publicidad.

La productora californiana Live Nation nació a mediados de los noventa, a partir de una empresa llamada SFX Entertainment, que formó un ejecutivo norteamericano llamado Robert Francis Xavier Sillerman. En el año 2000 fue vendida al conglomerado radial más grande del país: Clear Channel Enterainment.

Cinco años más tarde, Clear Channel tomó la decisión de que esta empresa conforme una entidad propia y decidió llamarla Live Nation, que en poco tiempo se convirtió en una de las principales empresas de gestión de eventos en vivo del mundo. Para fines del 2005, el año de su fundación, ya tenían presencia en más de 100 salas de conciertos y, por lo menos, 42 países.

..Publicidad..

En su primera etapa, también firmaron a Madonna y Shakira, pero a lo largo de su trayectoria han sumado a otros pesos pesados como Rihanna, Justin Timberlake, Blink 182 o J Balvin. A veces manejando sus carreras y otras simplemente con algunos acuerdos de distribución, gestión y promoción.

...Publicidad...

En 2009 se aliaron con Ticketmaster, la principal empresa de venta de tiquetes del mundo, en medio de una unión que quince años después sigue siendo polémica y que el año pasado llegó hasta el Congreso de los Estados Unidos.

....Publicidad....

Por ejemplo, en los últimos dos años se habrían presentado irregularidades y prácticas abusivas durante la venta de los shows de Bad Bunny en México y de la gira norteamericana de Taylor Swift, situación que hizo que incluso en el Congreso de Estados Unidos se pronunciaran al respecto y que desde allí se exigiera que se reverse está unión entre Live Nation y Ticketmaster, porque estaría atentando contra las leyes antimonopolio del país.

¿Cómo funciona Live Nation?

La estrategia de Live Nation es simple, quedarse con las empresas productoras de eventos en cada nación. En Inglaterra compraron Mean Fiddler, la empresa que entre otros espectáculos organizaba el masivo festival Glastonbury; en México compraron Ocesa y en Colombia, por medio de su filial azteca, acaban de hacerse del 51% de Páramo Presenta.

De acuerdo con fuentes de Statista, Live Nation reporta a nivel mundial más 20.000 millones de dólares anuales en ingresos. Su CEO es el empresario y magnate Michael Rapino, quien tiene alrededor del 1.5% de las acciones de la compañía.

Entre los otros dueños destacan Fórmula Uno Group (conglomerado de empresas organizadoras de este deporte) con más del 30%, la inversora Vanguard con casi el 8% y la sociedad de inversionistas Blackrock que tiene poco más del 4% y es la dueña de una parte de la mayoría de las empresas más reconocidas de todo el planeta.

Microsoft, Apple, Coca Cola, PepsiCo, Ferrari, Bank of America, JP Morgan, Pfizer, McDonald’s o Uber, son solo una pequeña parte de las empresas que tienen en cartera. ¿Cuál es la mayor inversionista de Blackrock? Vanguard, la segunda mayor inversora de Live Nation. Así que una gran parte del pastel se queda en casa.

¿La empresa dueña de Shakira?

A mediados de 2008, Shakira anunció con bombos y platillos su acuerdo con la empresa que desde hacía poco tiempo también tenía millonarios acuerdos con Madonna.

El monto no fue anunciado, pero entonces se hablaba de más de 70 millones de dólares –hasta de US$ 100 millones– y que la intérprete de éxitos como “Vogue” o “Material girl”, quien entonces estaba considerada como la Reina del pop, habría recibido unos US$ 120 millones.

De ese acuerdo entre Live Nation y Shakira nació Sale el sol, uno de los discos más exitosos de la carrera de la barranquillera, que recibió certificados de oro y platino y vendió más de un millón de copias. Si se tiene en cuenta que el álbum salió en la época en que se pirateaba mucha música por medio de mp3 y en que, gracias a YouTube, recién estaba naciendo la idea de las reproducciones digitales, podría decirse que no le fue nada mal.

Además, como hace años explicaba Roberto Grima, el CEO de Live Nation España, en entrevista con el diario El País, el negocio ya no está en la venta de discos. Antes, las giras se hacían para promocionar los discos; en cambio ahora los discos se hacen con el pretexto de tener canciones nuevas para justificar las giras.

A veces, como en el caso de Shakira, los dos objetivos van de la mano. Shakira acaba de lanzar Las mujeres ya no lloran, que será el álbum que justifique su gira del mismo nombre; pero la gira también la ayudará a multiplicar las ganancias de uno de los discos más lucrativos de su historia.

Solo la plataforma de Spotify, estaría reportando en ingresos por las canciones del disco de Shakira más de 2 millones de dólares. A un mes de haber sido lanzado, el disco ya vendió casi medio millón de copias en Estados Unidos.

Pero artistas como Shakira, Madonna o J Balvin, una de sus últimas adquisiciones, no suelen entregar parte de los ingresos de su carrera simplemente por acuerdos millonarios, sino porque firmar con ellos significa hacer negocios seguros. La compañía paga por adelantado y asume los riesgos de la gira y los artistas simplemente tienen que cumplir los compromisos durante cada uno de los conciertos programados.

| Lea más: Los 5 momentos que convirtieron a Karol G en la reina mundial del reggaetón y el pop urbano latino

La llegada de Live Nation a Colombia, de la mano de Páramo Presenta

El 10 de julio de 2023, Live Nation anunció la adquisición mayoritaria (51%) de la empresa bogotana Páramo Presenta. Las conversaciones habían comenzado en 2017, pero luego se dilataron por varios motivos, principalmente ligados a la realidad planetaria: la aparición de una pandemia.

Antes de comprar Páramo Presenta, Live Nation había invertido en Ocesa, la principal compañía de eventos en vivo de México (organizadora del Vive Latino) y, ahora, era esta empresa mexicana la que compraría a la marca bogotana, que está detrás de eventos como el Festival Estéreo Picnic, el Cordillera, el BAUM y decenas de pequeños shows en vivo que se realizan a lo largo del año.

Una de las razones que explican la complejidad de la transacción, fue porque Live Nation no pone dinero en ninguna empresa, sin hacer antes un exhaustivo estudio de mercado para evaluar la viabilidad de la adquisición. Por fortuna, en Páramo Presenta estaban más que preparados para un negocio de este calibre.

Aunque según contó Gabriel García (CEO de Páramo Presenta) en un podcast con el locutor Alejandro Martín, su compañía ni siquiera nació como una empresa de conciertos con pretensiones millonarias y, quizás, el hecho de que se la hayan jugado por traer artistas independientes –que hace años nadie se animaba a traer– esté ahí.

Él recuerda que simplemente eran un grupo de amigos que quería traer una nueva oferta de conciertos a la ciudad, pero que jamás se les habría ocurrido que tendrían en sus manos uno de los festivales de música más grandes de todo el continente.

Porque como muchos recuerdan, Páramo nació en 2010. Cuando emprendedores de dos eventos en vivo diferentes, que estaban planeados para el fin de semana, entendieron que combinar ambos conciertos era una buena idea para que ninguno fracasara. Así fue como nació el primer concierto, que dio inicio a la historia del Festival Estéreo Picnic.