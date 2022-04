¿Qué fue lo que le hizo Freddy Rincón a James que ni muerto lo perdonó?

.Publicidad.

Una verdadera ola de críticas ha recibido James Rodríguez debido a su silencio en torno a la muerte el pasado miércoles de Freddy Eusebio Rincón. Es que ni un sólo mensaje ha dejado en sus redes sociales sintiendo la partida del ídolo. James y Rincón tuvieron rifirafe sentido en el pasado debido al cuestionamiento que le hizo el de Buenaventura al cucuteño por la poca entrega del futbolista ex Real Madrid y Bayern Munich.

Rincón en su momento dijo estas palabras sobre James: Acá en Colombia se formó una polémica de James conmigo y una cosa de esas, pero yo soy muy claro en mis conceptos y, como dicen los brasileños, no me quedó encima del muro para decir las cosas. A mí James me parece un muy buen jugador, pero falta más sacrificio y una serie de cosas para llamarlo crack. Son situaciones en las cuales cada quien tiene su concepto, pero el mío es justamente ese".

Freddy Rincón hizo goles valiosos para la historia de la selección como el que le marcó a Alemania en Italia 90 y su contribución con dos goles en el famoso 5-0 contra Argentina el 5 de septiembre de 1993.

James pocas veces habló sobre Rincón y cuando lo hizo fue de esta forma: Está un poco más abajo (...) Rincón ahora tira otras cosas hacia mí no tan buenas. Hubo un cambio. Eso me da más fuerza. Yo solo anoto, guardo, y cuando llegue el momento justo, reviso quién apoyó y quién criticó, pero eso no me hace daño".

