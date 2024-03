Pedro Gómez, el empresario que convirtió Casa Medina en el hotel el más caro de Bogotá

.Publicidad.

De camino por la carrera séptima, en pleno corazón de la localidad de Chapinero, se alza uno de los edificios emblemáticos de Bogotá. Con tintes coloniales, el Hotel Four Seasons Casa Medina ha acogido a algunos de los personajes más famosos de la farándula internacional y ha sido testigo de situaciones tan extremas como la muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkings. En sus pasillos son cientos las anécdotas y los recuerdos, pero pudo no ser así, pues la historia de Casa Medina pudo haber terminado en los años 80 si no hubiese sido por Pedro Gómez, el creador de Unicentro, quien la salvó de la destrucción.

El arquitecto que inició con la historia de Casa Medina

Cuando Santiago Medina Mejía llegó a Bogotá en 1942, después de haber estudiado arquitectura y pintura en París, buscó la forma de copiar el estilo de las rentas francesas. Con la idea de crear un edificio residencial de apartamentos en Bogotá, empezó a hacer los diseños de un inmueble que, lejos de replicar las inmensas casas familiares que inundaban la ciudad, se caracterizaba por tener 8 apartamentos en su interior, cada uno con 3 habitaciones. La carrera séptima, entre calles 69a y 70, fue el lugar elegido y allí fue donde empezó a llegar todo el material para hacer realidad los planos del arquitecto, que ya estaban más que listos.

En 1945 empezó la construcción, cuando Medina se hizo con partes de algunos de los edificios más importantes del centro de la ciudad. Por ejemplo, las míticas columnas de la entrada y del interior hicieron parte del convento San Agustín, que fue tumbado por Eduardo Santos en esa época. Además, de otro convento, el Santo Domingo, recicló la piedra y otros materiales por lo que Casa Medina se convirtió en un edificio que llamó la atención, pues, aunque fue inaugurado en 1946, sus paredes parecían hechas en los tiempos del Nuevo Reino de Granada.

El Hotel Four Season Casa Medina fue declarado Monumento oficial de interés cultural y patrimonio arquitectónico de la capital, siendo uno de los edificios emblemáticos de Bogotá.

Tras su apertura, Casa Medina funcionó como un edificio residencial durante 40 años, y en sus apartamentos vivieron algunas de las familias más importantes de la capital. Sin embargo, en los inicios de los años 80, cuando los inquilinos pagaban una renta de $7 mil de la época (menos de $1 millón en la actualidad) la estructura empezó a presentar desgastes y para la familia Medina fue imposible realizar los arreglos. Fue en ese momento cuando decidieron tomar la triste decisión de vender y poner en peligro un edificio que ya era un punto de referencia para los ciudadanos.

La salvadora oferta de Pedro Gómez que la convirtió en hotel

Con la decisión tomada y el cartel de “se vende” listo, los millonarios que se acercaron a Santiago Medina Mejía para comprar el edificio fueron muchos. Aun así, todas las ofertas tenían el mismo objetivo: demoler el edificio, y la idea de su creador era mantener su patrimonio histórico. Fue entonces cuando en 1985 apareció Pedro Gómez, el creador de Unicentro y Hotel la Fontana, y con una transacción que igualó los 70 millones de pesos de la época (más de $4.000 millones en la actualidad) se hizo con el inmueble y con una promesa, mantenerlo en píe.

Pedro Gómez fue uno de los empresarios más importantes del mercado de la construcción en Colombia. Es considerado el pionero de los Centros Comerciales en el país.

Fue así como en un principio, el empresario pensó en poner allí la sede de su empresa, Pedro Gómez y Cía., pero después de hacer un estudio a profundidad de los espacios del inmueble, se dio cuenta que la capacidad de los parqueaderos era reducida y entonces decidió convertirlo en un hotel. Con una remodelación que superó los $300 millones, los 8 apartamentos se convirtieron en 24 suites de lujo, se instalaron ascensores y se hicieron otras modificaciones, y en 1988 se inauguró el nuevo alojamiento: Hotel Casa Medina, un lugar que con el tiempo fue creciendo.

Sus otros dueños y el paso a ser el Hotel Four Seasons

Después de tener el hotel durante más de 5 años, la crisis económica de los años 90 llevó a Pedro Gómez a vender el 50% del Hotel Casa Medina al controvertido empresario Pierre Falcone, dueño de la firma Brenco. El francés, viendo en el edificio una excelente inversión, poco a poco fue adquiriendo más porcentaje y en 2001 se convirtió en el máximo accionista del alojamiento, a excepción de una suite, que seguía perteneciendo a Pedro Gómez. Durante 12 años manejó el hotel y lo llevó a ser bastante reconocido, momento en el que llegó Gilinski y lo adquirió.

Con más de tres remodelaciones, el Hotel Four Seasons Casa Medina es uno de los más lujosos de Bogotá. Una noche en sus suites puede valer más de $1 millón. Fotos: Cortesía Four Seasons Library

Con la idea de hacer una alianza con la cadena internacional Four Seasons, Jaime le ofreció 70 millones de dólares a Falcone y entonces el hotel cambió de operador. El empresario caleño realizó algunas remodelaciones e inauguró nuevos espacios, logrando que el Hotel Four Seasons Casa Medina tenga ahora 64 suites, un spa y un lujoso restaurante y sea uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad. Aun así, no hay que olvidar que la primera piedra para que eso fuese posible fue puesta por Pedro Gómez, el hombre que mantuvo en píe la edificación cuando todos quería demolerla.