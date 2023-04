La parejita de ensueño de las redes sociales, ha confesado algunos secretos que demuestran que su relación no es un idilio de amor

Tras el nacimiento de Índigo, la hija de Camilo y Evaluna, la pareja del momento se ha visto envuelta en varios rumores, por ejemplo, que si su hija será no binaria, que si no quieren que su rostro esté en el ojo público, que sí será vegetariana o no, entre muchas otras cosas, razones que al parecer han puesto en contra a sus padres.

Si bien Camilo y Evaluna han destacado por su relación perfecta y “muy melosa” como muchos la llaman, en los últimos meses, se han alejado un poco de las redes, y sus apariciones ya no van más allá de sus carreras musicales. Además, han dejado sus típicas publicaciones románticas que los volvieron una relación admirable.

Debido a estas situaciones, sus fans han tenido muchísima curiosidad sobre el estado de su relación y los han presionado para que digan algo al respecto. En una reciente entrevista, Camilo habló del tema y dijo lo siguiente: “Hemos vivido terremotos muy complejos, hemos vivido momentos en los que nos hemos preguntado, ¿pa' donde va esto?, ¿qué va a pasar?” revelando que hay momentos en los que se pone a prueba su amor y lo que están dispuestos a hacer para que perdure en el tiempo.

Los primeros tres años de casados del resto de la vida que nos quede @Montanerevaluna pic.twitter.com/kbSLgYzFyv — Camilo (@CamiloMusica) February 9, 2023

Esta pareja se consolidó como una de las más duraderas en el mundo artístico, sin embargo, las crisis matrimoniales no perdonan ni a “los romances perfectos”, no olvidemos eso antes de idealizar lo que vemos por internet.