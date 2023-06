“Me separé y me di cuenta que estaba mal”: el problema que dejó sin esposa a Andrés Parra

.Publicidad.

El talentoso actor, Andrés Parra, conocido por sus variadas producciones, en especial por su papel de Pablo Escobar, no está pasando un buen momento emocional este año. El caleño, cuenta con poco más de setecientos mil seguidores en instagram que lo apoyan bastante, pues su personalidad es única y se ha ganado el cariño de muchos. También es muy querido por sus colegas del medio y ha sido una de las mejores entrevistas en el programa ‘The Juampis Live Show’.

Algo que los seguidores de Andrés Parra aprecian bastante, es su sinceridad, pues siempre habla de salud mental y momentos no tan fáciles de la vida, sin miedo a mostrarse vulnerable. Este año, el actor se separó de su esposa Diana Cáliz y lo contó en el podcast de Santiago Alarcón, ‘Meterse al rancho’: “Cuando yo me divorcio, que fue este año, yo ya venía trabajando, pero fue como un planazo al pecho. Empezó a salir un montón de cosas que había que sanar”, dijo. En su niñez nunca encontró su lugar y sentía que le estorbaba a todo el mundo, trauma que esclareció en su adultez y afectó su matrimonio.

Recientemente, el caleño abrió un canal de youtube, pues gracias a su éxito en redes sociales, Andrés Parra, pretende estar más cerca de sus fans. El día de ayer, subió un video titulado ‘El Falso Sistema De Creencias Chimbas’, donde habló de sus creencias y cómo estas afectan su vida, pues no son una verdad absoluta, incluso pueden ser todo lo contrario: “Cada vez que la contrastan con la realidad les genera incomodidad y trabajen esa creencia”, comentó. Razón por la que el actor está trabajando en la suyas.

Finalmente, habló del tema que mencionó en su divrocio, una carencia afectiva por una herida de rechazo o abandono en su infancia: “Como ustedes saben yo tengo una discapacidad mental con el tema de la pareja a mí me dan un pico y yo ya me enamoro, me quiero casar”, expresó, tratando de explicar su necesidad amorosa. Con esto, el caleño invitó a todos a cuestionar sus creencias y liberarse del ego y las expectativas.

