"No íbamos a estar más juntos" La canción con la que Juanes salvó su matrimonio

.Publicidad.

El cantante Juanes y la actriz Karen Cecilia Martínez se han posicionado como una de las parejas más estables de la farándula colombiana, el paisa y la cartagenera llevan más de 20 años juntos. Como en todo matrimonio, recientemente el músico reveló que tuvieron que atravesar una fuerte crisis.

En entrevista con la española Eva Rey para su programa de YouTube ‘Desnúdate con Eva’, el antioqueño habló sobre su nuevo álbum ‘Vida cotidiana’, en el cual desnudó sus sentimientos como esposo y padre.

-Publicidad.-

Vea también: El favorcito que le hizo Pedro el escamoso a Miguel Varoni

En un principio, Rey se enfocó en preguntar sobre las canciones que se incluyen en el álbum, a esto quiso hablar específicamente de ‘Cecilia’ una canción que Juanes le dedicó a su esposa.

Publicidad.

“Viene de un momento oscuro, donde hubo un momento de crisis que casi os separáis, y decís: partimos caminos ¿Cuándo se la presentas a Karen? ¿Cómo es ese proceso?, preguntó la española.

A esto Juanes confesó que se la presentó cuando ya estaba totalmente finalizada y reveló que está canción es una declaración de amor a la que le dio brillo el dominicano Juan Luis Guerra.

“Ella se emocionó demasiado, se puso a llorar. Esa canción nació de un momento de crisis, donde yo pensaba que no íbamos a estar más juntos, pero fue más fuerte el amor que nos tenemos y la capacidad de poder adaptarnos a una nueva realidad, que seguimos juntos y nos amamos. Le debo a Juan Luis algo muy bonito, en una parte de la letra decía ‘Siento el aire acabarse si dejas de ser mi esposa’, entonces él me dice: no, juanes tu esposa siempre tiene que ser tu novia y tiene toda la razón, entonces cambiamos la letra”, dijo el paisa sobre la canción con la que reconquistó a su esposa.

Además no solo la letra tiene un significado especial, pues el video oficial de esta es protagonizado por la esposa de Juanes pero también por sus hijas Luna y Paloma, a quienes Juanes denomina sus alas.