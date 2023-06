“Solo destila veneno y mentiras”: la trapeada que le pegó Diana Celis a Epa Colombia

.Publicidad.

A pesar de que terminaron hace un buen tiempo, Epa Colombia y Diana Celis aún se llevan bastante mal. En su momento no dieron declaraciones tras su separación, pero ahora abrieron la herida. En el programa ‘Lo Sé Todo’ la empresaria confesó sin tapujos los problemas con su ex: “Amiga pues tú sabes que Diana me dijo que nunca me quería hacer daño. Bueno, no me quería hacer daño, pero me demandó para que yo le diera el 50%, ella nunca se sentó a hablar conmigo ni me dijo ‘¿Amor qué me vas a dar? ¿Qué me corresponde a mí?’ No, ella me fue demandando de una vez”, dijo. Insinuando que la futbolista estuvo con ella para poder quedarse con sus cosas y de la peor manera.

Pero esa no fue la única acusación que hizo en su contra, al parecer, la dejó muy mal parada con el lío donde rompió una estación de Transmilenio. Epa Colombia, afirmó que Diana Celis la impulsó a hacerlo y luego la grabó: “Quien te ama no te deja embalada con miles de deudas, esto ha sido más duro que lo del Transmilenio. Y es que una persona que te ama no te deja embalada con lo del Transmilenio, con la DIAN, ella es una solapada”, comentó. Cuando la empresaria fue descubierta y señalada, la futbolista no dió la cara, ni mucho menos le ayudó con la deuda, a quien sería su pareja en ese momento.

-Publicidad.-

Ante estas fuertes declaraciones por parte de Epa Colombia, su ex novia decidió dar un mensaje contundente. En una publicación de Instagram, Diana Celis, escribió algo que sería una indirecta muy directa: “Hay personas que solo destilan veneno y mentiras de su corazón son tan falta de amor que solo dañan a los demás con calumnias”, fue la descripción que puso junto a un carrusel de fotografías donde se burla y luego hace ‘pistola’. Dando a entender que las acusaciones en su contra son falsas. Una sutil estocada que le dió a la empresaria.

|Ver también: Por fin encontró un médico que no la deformó: La cirugía que le arregló la cola a Yina Calderón

Publicidad.