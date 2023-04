Los petroleros chinos se van del Caquetá

.Publicidad.

La petrolera china Emerald Energy PLC ha quedado con un solo bloque activo de los cinco que tiene para seguir sus operaciones en Colombia, luego de que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) aceptó su solicitud para suspender las operaciones en el campo Capella en San Vicente del Caguán, Caquetá.

La petrolera estaba operando en el bloque Ombú y solicitó la autorización para cerrar operaciones allí tras la toma violenta protagonizada por campesinos el pasado 2 de marzo, que derivaron en la muerte de un policía, un campesino y el secuestro de más de 70 uniformados y contratistas de la firma china por parte de los manifestantes.

-Publicidad.-

Emerald Energy PLC Sucursal Colombia es propiedad de la estatal Sinochem desde octubre de 2009 cuando compró el 100 % y quedó con activos de petróleo y gas de esta compañía en Siria, Colombia y Perú. Luego, en 2012, firmó acuerdos con la ANH para dos bloques de exploración como operador y un bloque de exploración como no operador y posteriormente adquirió los activos de Tepma, ex subsidiaria de Total. Un año después, en 2013, la compañía exploró con Ecopetrol, tres nuevos bloques: Nogal, Cardon y Manzano a lo largo del río Caguán.

Ahora, Emerald Energy PLC tiene tres contratos suspendidos (Ombú, VSM-32 y Ceiba) por conflictividad social y porque no se ha podido adelantar el proceso de Consulta Previa con comunidades indígenas vecinas al bloque Ceiba. Un cuarto contrato, Nogal, está en proceso de terminación por mutuo acuerdo, también por problemas de orden público y conflictividad social. Por lo tanto, el único que le queda para seguir produciendo petróleo es Maranta, en Putumayo.

Publicidad.

Según había indicado la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la solicitud inicial a la ANH, era para cancelar el contrato de exploración de hidrocarburos en la vereda Los Pozos, una figura a la que la Agencia le respondió que legal y contractualmente, no existía. Emerald Energy, tras reconocer este error jurídico, solicitó ante la entidad, la suspensión del contrato E&P (exploración y producción) por tres meses.

La ANH autorizó la suspensión del Contrato E&P hasta el próximo 8 de mayo con fundamento lo establecido en la Cláusula 27 que se refiere a fuerza mayor de hechos de terceros. La cláusula indica que, "para efectos de este contrato, fuerza mayor es el imprevisto a que no es posible resistir, como una ley, un acto de autoridad, un naufragio o un terremoto, etc.; y hecho de terceros es el irresistible, jurídicamente ajeno a la parte que alega como una guerra, un acto malintencionado de terceros, etc."

No obstante, el plazo fijado, la empresa podría pedir nuevo período de suspensión de operaciones si la situación de orden público no mejora.

En enero de este año, la producción de Emerald Energy en el país llegaba a aproximadamente 6.100 barriles de petróleo al día (b.p.d.), de los cuales, un tercio, unos 2.000 b.p.d.se producían en el campo Capella, sin mencionar que reportaba 490.000 pies cúbicos de gas natural por día.

Así que, el resultado de la suspensión de las operaciones en Capella afecta no solo la generación de empleo, las inversiones o la contratación de bienes y servicios, sino también las regalías que les pagaba a la Nación por $625 millones diarios y al municipio de San Vicente del Caguán con $156 millones.

También le puede interesar: La española Sacyr no se salió con la suya en el pleito del Puente Pumarejo