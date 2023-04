.Publicidad.

Sacyr, la española accionista mayoritaria del Consorcio SES Puente Magdalena que construyó del nuevo Puente Pumarejo, perdió la demanda que instauró por $ 135.203 millones contra el Instituto Nacional de Vías (Invías) ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Esta era la segunda demanda instaurada por el Consorcio SES conformado Sacyr Construcción Colombia, Sacyr Chile Sucursal Colombia y Cavosa Obras y Proyectos Sucursal Colombia sobre el puente Alberto Pumarejo inaugurado a finales de diciembre de 2019. La primera la había retirado en octubre de 2020, antes de conformar el tribunal, y en septiembre de 2021 volvió a la carga. El panel de árbitros compuesto por Mauricio González, Annie Murrie y Ricardo Hoyos contó con la confianza y garantías de ambas partes.

Según demandó Sacyr, en el contrato de licitación pública No 0642 de 2015 suscrito el 29 de abril de 2015, hubo circunstancias externas dentro de la ejecución del contrato, mayor permanencia dentro de la ejecución, obras ejecutadas y no pagadas que le habría generado una serie de sobrecostes al presupuesto. Sacyr, estimaba que la permanencia adicional de tiempo en la obra le costó $ 102.603 millones adicionales, y que la obra ejecutada y no pagada valía $ 32.600 millones.

El valor del contrato que inició el 19 de mayo de 2015 fue de $ 614 millones con un plazo de ejecución de 36 meses, tuvo modificaciones que prorrogaron su plazo de hasta el 30 de enero de 2020 y adiciones en el valor para un acumulado pagado por el contrato de $ 751.377 millones.

El fallo de tribunal que no reconoció ninguna de las solicitudes económicas a las que aspiraba Sacyr, se soportó en su mayoría en las pruebas documentales de las cartas de la interventoría, Consorcio Vial Pumarejo (integrado por MAB Ingeniería de Valor y Triada Consultor) y en los peritos de ambas partes.