Los países que más contaminan el mundo y no cumplen con los acuerdos climáticos

Los diez países que más contaminan el planeta, es decir los mayores emisores de gases de efecto invernadero se comprometen en las grandes cumbres ambientales mundiales con propósitos que nunca cumplen. Ese es el centro de esta conversación de Juan Manuel Ospina con el experto Manuel Rodríguez.

Vinculado a la academia y a la investigación en temas ambientales desde la Universidad de Los Andes su esfuerzo no es solo académico, sino que ha impulsado programas de impacto desde el sector público y privado fue el primer ministro de medio ambiente de Colombia quien estrenó la recién creada cartera en el gobierno de César Gaviria en 1990.

Asistió por Colombia a la primer gran reunión global: la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro que reunió a representantes de países del mundo para tratar temas relacionados con el medio ambiente, salud, residuos, biodiversidad y desarrollo sostenible del planeta, así como del cambio climático. Desde entonces, hace ya más de treinta años Manuel Rodríguez les ha hecho seguimiento a los encuentros anuales, como este que acaba de concluir en Dubái. Estos son los principales apartes de la conversación que se dio mientras se desarrollaba la cumbre COP 28.

Juan Manuel Ospina: No podemos empezar esta conversación sin la pregunta obligada. Está a punto de terminar la cumbre ambiental Dubái que impresión te va dejando. Nuevamente, una reunión para tomarse la foto, para reencuentros con abrazos. ¿Qué tanto se ha avanzado?

Manuel Rodríguez: Yo participé en la negociación de la convención de cambio climático-Y esa negociación duró tres años. Y en el 92 se realizó la famosa reunión de Rio sobre medioambiente y desarrollo, la Cumbre de la tierra, a la cual llegaron 120 jefes de Estado más representantes de los otros 80 países. A propósito de esa convención me resultó el libro que escribí Crisis ambiental y relaciones exterior internacionales.

Era mucho la expectativa. Creíamos que el tema del cambio climático se iba a resolver en la siguiente. Había esperanza y la primera meta que se fijó fue lograr que los gases de efecto invernadero no aumentaría, sería la misma el año siguiente o equivalente al de ese año.

JMO: Una meta que de haberse cumplido habría cambiado el escenario.

MR: Claramente. Siendo esa la meta, la esperanza era que ya hoy las cosas serían distintas. Después vino el protocolo de Kioto, que fue un convenio que formó parte de un tratado internacional. De nuevo había una esperanza. Creíamos, que en 30 años el tema estaría en vía de resolverse. Y pasó lo contrario; lo que tenemos es que la crisis del cambio climático es más profunda que hace 30 años porque la emisión de gases de efecto invernadero aumentó. Y aumentó en un 60% y hoy aproximadamente son diez los países (China, India, Estados Unidos…) los responsables de esto. En particular aquellas provenientes de la quema de combustibles fósiles; del petróleo, del carbón.

JMO: Y esto relacionado con los procesos de industrialización directamente.

MR: Pues uno tiene que recordar, digamos, que la revolución industrial fue la revolución del carbón. Posteriormente vino la revolución del petróleo, del gas y otras tecnologías. Y de paso, con esta revolución se produjo el gran escape, el gran escape de la miseria; antes de la revolución industrial el 90% de las habitantes de la tierra vivían en la miseria. 200 años después viven aún en la pobreza.

JMO: El costo lo pagó la naturaleza

MR: Así es claro. El costo lo pagó la naturaleza.

JMO: Es que la revolución industrial es ante toda una revolución tecnológica y de energía claro de fuentes de la máquina de vapor (…)

M.R: El gran reto hoy es erradicar la pobreza.

JMO: Ese el gran discurso de muchos países. No podemos ponernos ahora a cuidar la naturaleza a protegerla mientras que tengamos estos niveles de pobreza. ayúdenos a resolver el problema de pobreza.

M.R. Ese es el discurso de la India, de la China. Pero lo cierto es que como 120 países han pedido que se deje de explotar y consumir carbón, petróleo y gas. Y se pongan fechas precisas para hacerlo.

En la COP28 de Dubái se logró un acuerdo histórico para una “transición” lejos de los combustibles fósiles. Se hizo un llamamiento a abandonar progresivamente los combustibles fósiles, principales culpables de la emisión de gases de efecto invernadero y del calentamiento global.

JMO: Eso técnicamente es posible.

MR: Eso técnicamente es posible, pero los primeros en oponerse son la india y China. Nosotros tenemos derecho al desarrollo. En la convención de cambio climático se establecieron responsabilidades comunes, pero diferenciadas.

Cada país va a construir de acuerdo a su responsabilidad y par y la responsabilidad de los grandes emisores en no solamente resolver el problema de emisiones en su sitio en sus países, sino transferir recursos económicos en forma concesional, es decir, regalados a los países en desarrollo para que se mitigue el cambio climático. Pero al final: ¿Cuál es el tema? Que finalmente los países responsables por la emisión de gases de efecto invernadero, si bien hacen compromisos, no los cumplen.

JMO: No hay coherencia.

MR: Y el punto es que, en las últimas cumbres los países responsables de los cuales dependen el porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por producción en carbón, petróleo, gas, pues simplemente se comprometen a cosas que no cumplen.

JMO: Faltones entonces. Listos para firmar

M.R: Estuve viendo una publicación que lo confirma. Los grandes emisores, sin excepción, no están cumpliendo con los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero a los cuales se comprometieron en el Acuerdo de París y que después reajustaron. Los grandes compromisos no se están cumpliendo.

JMO. Pura hipocresía

M.R: Ritos. Ya se sabe lo que ocurre. Es la historia de las reuniones globales de cambios climáticos, compromisos que nunca cumplen.

JMO: Saben que no los van a cumplir y que no hay cómo exigírselas.

MR: Así es y no hay como exigir.

JMO: Me impactó ver que habían estado, digamos, con representación inscritos representantes de prácticamente todas las grandes multinacionales de petróleo y de carbón; estaban allá siendo negocios.

MR: Eso siempre ha [sido así. No eres una novedad, pero es muy grave. Hubo más. Eso aumento. No ha habido una decisión contundente de los países emisores. Hay mucho de magia. Y de alguna manera, a los políticos les ha servido para sacar pecho. Mire no más a nuestro presidente sacando pecho en la COP 28. Insisto, salen declaraciones con logros que no se cumplen.

JMO. Para el Presidente el tema ambiental es fundamental. Aspira a ser un líder mundial. Pero internamente, para Colombia, cuál debe ser la prioridad.

MR: Nuestra agenda claramente está en detener la deforestación. Esa debe ser nuestra alta prioridad. Detener la deforestación y hacer restauración de bosques. Protegerlos significa proteger la diversidad biológica, las cuencas hidrográficas; la selva amazónica; la selva del Pacífico. Hoy es crucial el tema de la deforestación de la región amazónica.

Es muy grave por el cambio climático, por la protección de las aguas superficiales. Es grave por la pérdida de la diversidad biológica y es grave por la desestabilización de los ríos voladores. Entonces, claramente, tiene un interés internacional y por lo tanto debería existir claramente la ayuda económica para proteger la gran cuenca de la región amazónica.

Aprovecho para recomendarles mi último libro Presente y Futuro del medio ambiente en Colombia lo escribí para que todo el mundo entienda en que estamos.

Aquí la conversación completa:

