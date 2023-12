Así logró Juan Daniel Oviedo romper el bullying y entrar a la política con su voz gomela

.Publicidad.

Lograr la segunda de votación para la Alcaldía de Bogotá, el cargo de elección más importante después de la Presidencia de la República, fue la proeza de Juan Daniel Oviedo. Economista exdirector del Dane en el gobierno de Iván Duque y quien pudo haberse quedado en el cargo trabajando con el ministro José Antonio Ocampo, sus más de 600 mil votos fueron el palo de la jornada del 29 de octubre.

Un outsider que nunca había hecho política y superó con creces al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien compitió con el respaldo del Presidente Gustavo Petro, estará ahora en el Concejo de Bogotá, el recinto que conoció este lunes y desde donde hará oír su voz. Juna Daniel Oviedo destapa sus cartas en esta conversación con Juan Manuel Ospina y explica su fórmula de éxito electoral pero también que tiene en mente hacia adelante. donde estuvo este lunes haciendo inducción

..Publicidad..

Juan Manuel Ospina: Que vuelta la que te dio la vida Juan Daniel, terminar logrando 600 mil votos solo, recorriendo esta enorme ciudad. Cómo fue eso.

...Publicidad...

Juan Daniel Oviedo: De pequeño quería ser médico, pero a los 15 años entendí que no era lo mío y terminé a los 22 años graduado de economista. Ambas profesiones tienen en común una vocación de servicio.

....Publicidad....

JMO: Y la economía además es una ciencia social, de las más desafiantes, si se entiende así.

JDO: Si, y desde que regresé después del doctorado, identifiqué mi interés por el servicio público, sin desconocer una relación con el sector privado, con la consultoría. Y tengo además algo claro; yo fui criado por mi mamá y tengo una enseñanza clara de mi abuelo. Y es que uno en el trabajo hace lo que toca y no solo lo que quiere y debe hacerlo bien. Eso hice cuando llegué al Dane y me propuse ser el mejor director. Y me tuve que enfrentar al rechazo por mi acento, por mi voz, por la forma como me vestía la forma como explicaba los datos.

JMO: Y sorprendió porque para empezar el director o directora del Dane hablaba poco.

JDO: Y a eso súmele mi forma de hablar que fastidiaba, que chocaba. El estereotipo que desde niño padecí por mi tono agudo, el niño que habla como niña. Y entonces me propuse romper estereotipos. Me dediqué a estudiar las mejores oficinas estadísticas del mundo como Canadá, Reino Unido, Chile, México y su característica es que investigaban y hablaban de los problemas que inquietan a la gente. se caracterizan porque hablan de los temas que quiere la gente. Visibilizar los problemas y hacerlos públicos. Y eso al principio no cayó mío y me pedían que no hablara tanto; me llamaban grandes economistas y grandes opinadores del país a decirme “no hable tanto”.

JMO: Estabas incomodando, pero además ese contacto con la gente, fue la ruta hacia la política.

JDO: La pandemia nos ayudó. La gente estaba encerrada, había una audiencia cautiva dispuesta a oír y empezamos a hablar de los problemas de salud mental de la gente, problemas de violencia intrafamiliar; de las vacunas. Y me empezaron a identificar con la voz, con el acento gomelo pero es un man que hace la tarea.

JMO: Y te fuiste sintonizando.

JDO: Sentí que la gente me estaba reconociendo que hacia la tarea y ese fue el clic que me motivó a estar en la política. Creo que la política tiene que tener un sentido más meritorio.

JMO: La política no puede tener simplemente una motivación electoral

JDO: Que buen que uno sea el que escoja a los gobernantes o a los actores políticos a partir de la tarea que hagan bien hecha, ese el liderazgo de lo público. Rompiendo paradigmas y luchando contra prejuicios arraigados en nuestra sociedad; la gente empezó a decir que bueno que nos expliquen y entender lo que está pasando en el país. Y no creas, la gente reconoce que los servidores podemos hacer las cosas bien. (…).

Todo eso generó un interrogante muy grande. Era una manera de actuar distinto y quién es ese man, que además decidió no quedarse con el puesto del Dane. Hasta que finalmente decidí no acompañar al Presidente (el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, le ofreció permanecer en el cargo) y lanzarme en una aspiración política por la alcaldía de Bogotá.

JMO: Bueno y como diste el paso. ¿Te lanzaste solo o había ya conversaciones con alguna organización política? Sentiste que estabas conectando con la gente, que te ponían atención.; que lo que planteabas era lo que la gente necesitaba que le plantearan, y bueno, pues esa es la fórmula mágica.

JDO: La política de todos modos es un ejercicio democrático de representación. Tenemos que lograr que esas personas que están representando los intereses de una comunidad, de una ciudad o de un país, entiendan que están allá, no para satisfacer sus vanidades personales, sino para escuchar. Un permanente “oigamos”. Y sí, me llamaron de muchos lados; Juan Manuel Galán y también del Partido Conservador, del Partido Liberal, el Verde, el Centro Democrático, de las diferentes tendencias

JMO: No te veo en ninguna de esas organizaciones políticas.

JDO: Nada que ver. Siempre me he acercado a los publico desde el trabajo, desde lo técnico. la técnica, Era un observador interesado pero distante de ese ejercicio de la política pura y pura como es una campaña electoral, esta era mi primera experiencia.

JMO: Quisiste acercarte tanto a la gente, que decidiste ir a vivir a un barrio popular. A Bosa.Te integraste con la gente porque no hay nada más artificial y externo que un político echando discursos. Asisten a la concentración. Hablan y se van.

JDO: En el proceso de recolección de firmas aprendí mucho. Lo de menos eran las firmas, necesitábamos oír a la gente y que nos conocieran.

JMO: Visibilizarte, que se supiera que el director del Dane estaba en tiempo político.

JDO: Algo que cautivó fue nuestro interés de escuchar. Diseñamos una estrategia en el marco de la recolección de firmas que llamamos Oviedo para oreja: unos talleres de escucha estructurada de los problemas de la gente en las diferentes localidades de Bogotá. Realizamos 19 Oviedo para oreja en las 19 localidades, con mapa en mano. Y la gente quedaba impactada de que le gastáramos el tiempo para escucharlos con atención.

JMO: Un ejercicio espontáneo; auténtico. Sentémonos a conversar, sin echar discurso ni rollos.

JDO: Si, no era la lora de Oviedo, de promesas y propuestas de lo que queremos cambiar. Eran las voces de la gente las importantes, que eran muy enriquecedoras; permiten saber qué pasa con la pobreza, como los afecta la inflación.

JMO: Te ves haciendo política en la misma línea o será necesario armar una organización política para recoger toda esta siembra. Se puede hacer política si una organización partidaria, aunque sea nueva.

JDO: Hay un tema de institucionalidad. Yo sí creo que los resultados del pasado 29 de octubre toca depurarlos muchísimo. Qué enseñanza dejan, evaluarlos y mirarlos desde diferentes ópticas. Creo que los más 600 mil votos que logramos tenían un común denominador y era esperanza: dejen jugar a este señor que queremos ver cómo le va.

Transmití por ejemplo que no estoy en las peleas personales y que no me casaba con las peleas de los partidos; ni que si Petrista o de la alcaldesa, sino que era yo, tal cual, una persona hecha a partir del trabajo, del estudio. Que quería aportar para resolver los problemas de la ciudad. Entonces, yo creo que si hay una votación de esperanza. Y lo decían: queremos darle la oportunidad a usted.

JMO: Qué sigue. Cómo te ves hacia adelante.

JDO: Ya vendrá la oportunidad. Hemos tenido un debate muy importante al interior del equipo para ver si esa perspectiva se hace por fuera de la institucionalidad política o si hacemos parte de ésta volviéndonos innovadores de esa institucionalidad.

JMO: Como lograron innovar en la campaña.

JDO: Creo que todo el equipo está convencido que toca pensar en cómo va a ser la innovación y que vamos a innovar desde afuera todo el negocio, entre comillas de la política. Queremos entrar al escenario siendo actores y, por consiguiente, si estamos evaluando como situarnos. Considerando incluso solicitarle al Consejo Nacional Electoral, una personería jurídica a nuestro movimiento Con toda por Bogotá. Es decir, que queremos que esos votos, bajo la aceptación de una regla institucional como es la de aceptar la curul del Consejo en el marco del estatuto de oposición, sean la base para tener la Personaría; que el Consejo Nacional Electoral en su sabiduría evalúe y sea este el principio de un movimiento político.

JMO: Como en las buenas conversaciones, se fue el tiempo rápido. Pero Juan Daniel acabas de dejar sobre la mesa un tema que es fundamental y es el de la posibilidad de la renovación de la política que no sea solamente de los actores como es tu caso, sino también de la institucionalidad del aparato político para que éste le responda al país de hoy. Y veo que esa experiencia la están elaborando. Y lo aplaudo, pueden dar muchas luces hacia adelante.

Aquí la conversación completa:

También le puede interesar: ¿Qué cambiaría con la reforma pensional que quiere Petro?