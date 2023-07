Ezra Miller el psicópata que acabó con ‘The Flash’

.Publicidad.

The Flash, fue uno de los fracasos más grandes del cine de superhéroes, su post producción y el daño colateral que causaron los escándalos de Ezra Miller, protagonista de la cinta, fueron los responsables. Tras estar tres semanas en cartelera, sufrió la peor caída en los ingresos de taquilla de la primera a la segunda semana en la historia de DC, con una contracción del 72,5%.

Los números fueron más que pésimos, se estima que podría recaudar $250 millones de dólares a nivel mundial. Pero la cinta tuvo un presupuesto aproximado de $220 millones de dólares. Sumándole $150 millones de dólares de presupuesto promocional. Lo que podría significar una pérdida de 200 millones de dólares para Warner Bros. Por lo que se adelantó su ingreso a las plataformas digitales y estará disponible para comprar a partir del 18 de julio y tiempo después estaría disponible en HBO.

-Publicidad.-

Los escándalos de Ezra Miller durante del rodaje de ‘The Flash’

Tras el éxito de la película ‘La ventajas de ser invisible’ junto a Emma Watson, fue fichado para interpretar al joven Flash para DC, una saga de superhéroes que podría catapultar su carrera, sin embargo, nada salió como se esperaba. El actor confesó que tiene "problemas complejos de salud mental", lo que derivó en un errático actuar y le creó una larga lista de escándalos.

En agosto del año pasado, el actor fue acusado de entrar en una casa en Vermont y robar varias botellas de bebidas alcohólicas, pero eso no es todo. Uno de sus más extraños escándalos es el de la presunta familia que vivía en su granja. Según un reporte, el Departamento de Servicios Infantiles de Vermont intenta localizar a una madre y sus tres hijos quienes supuestamente residían en aquel lugar. Según lo informado por las autoridades, Ezra Miller ocultó la ubicación de esa familia. La alarma se creó porque la mujer llamó a emergencias, pero no pudieron ayudarla porque el actor afirmó que no vivían allí.

Publicidad.

Y la lista apenas empieza, en redes sociales, también circuló un video donde Miller ahorca a una fan en un bar de Islandia, presuntamente porque se le habían acercado unos ‘fanáticos agresivos’, pero el actor nunca habló del hecho públicamente. Otro hecho que involucra a una mujer, ocurrió en Berlín, aquella ‘chica’ acusó al problemático hombre de acosarla, por el simple hecho de no dejarlo fumar en su apartamento.

Pero no solo ha sido agresivo con las mujeres, también ha subido extraños videos a sus redes sociales que luego borra. Como el clip donde amenazaba a los miembros del Ku Klux Klan que operan en Beulaville, Carolina del Norte. Les pedía tomar sus armas para suicidarse y si no lo hacían él lo haría por ellos.

Además, en un viaje a Hawaii, Ezra Miller, fue arrestado dos veces por ponerse agresivo en un bar, alterar el orden público y agresión en segundo grado. También, se propasó sexualmente con menores de edad. Primero fue acusado de intentar llevar a la cama a una adolescente de 18 años, miembro de la tribu Standing Rock Sioux, en un viaje a Londres. Sumado a eso, el reporte de un niño de 12 años, donde el actor fue a la casa de su familia ha hacer un escándalo y luego abrazó indebidamente al menor. Por lo que tiene una orden de alejamiento de un juez.

Este tétrico recorrido de malas decisiones y acciones cuestionables por parte de Ezra Miller, mancharon por completo su nombre y aunque el actor pidió disculpas por los escándalos y confesó que su salud mental no estaba bien. Su fama se ha volcado a los robos, acosos, violencia y demás. Un descenso que no solo afectó su vida y su carrera profesional, sino el film de DC, condenándolos a la mala racha que lo precede.

| Ver también: El golpe que le puede acabar la fiesta a Yeferson Cossio, Yina Calderón y otros influencers colombianos