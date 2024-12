Por qué las investigaciones contra los más poderosos del Estado no avanzan en la Comisión de Acusaciones

Ya tienen la investigación contra Petro por posible financiación ilegal, la senadora Angélica Lozano explica porque no va a pasar nada como con Duque y Santos

.Publicidad.

Cuando Angélica Lozano se estrenó como Representante a la Cámara por Bogotá en fórmula con Claudia López para el Senado con Claudia López en el 2014, uno de sus propósitos fue lograr entrar a formar parte de la Comisión de Acusaciones para hacerle control a la corrupción del alto poder, es decir, del Presidente para abajo. Tener la posibilidad con sus colegas de investigar los posibles delitos no solo del Numero Uno sino también del Fiscal, de la Corte y del Consejo de Estado. Pero terminó frustrada. Pronto entendió que por diseño institucional esa no era la herramienta para hacer justicia al alto gobierno.

¿Por qué la Comisión de Acusaciones al final es una especie tigre de papel? La senadora Angélica Lozano explica en esta conversación con Juan Manuel Ospina que es lo que pasa con la investigación al presidente Petro por posible financiación ilegal de la campaña presidencial que camina tanto en el Consejo Nacional Electoral y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

..Publicidad..

Juan Manuel Ospina: Nos conocemos de tiempo atrás, mucho compartido, pero vamos al grano. Se ha abierto el debate sobre quién debe investigar al presidente Petro por posible financiación ilegal de su campaña. No hay claridad. Para empezar, ¿el Congreso qué capacidad tiene para hacer el control político?

...Publicidad...

Angélica Lozano: El Congreso puede citar, pero por ejemplo al Fiscal General

....Publicidad....

no se le puede hacer control político, pero el tema no es tanto ese, como el de las investigaciones penales de los altos cargos. La investigación judicial es otra cosa, porque la Comisión de Acusaciones equivale a ser fiscales, allá uno no es político, es fiscal para investigar al Fiscal General y a muchos fiscales delegados que pueden ser denunciados y hay que investigar.

La asimetría de poder es tal que un Representante de cualquier departamento puede terminar investigando al Fiscal General, el cargo más poderoso. Resulta que la pena más grande para un congresista, para un político es la muerte política, que es la perdida de investidura que le prohíbe volver a ejercer un cargo público o volver a competir en elecciones, ¿la determina quién? El Consejo de Estado.

Entonces ponga al representante de cualquier departamento a investigar al Consejo de Estado, a su juez, entonces la asimetría es absoluta por diseño institucional. No es porque los miembros de las comisiones sean buenos o malos o torcidos o brillantes o vagos, el diseño institucional no está dado para que la Comisión de Acusaciones pueda haber justicia.

JMO: ¿Qué se ha propuesto como alternativa?

AL. Propusimos y construimos e hicimos una reforma constitucional y la corte la tumbó. Era crear el Tribunal de aforados, solo dejábamos en la Comisión de Acusaciones al Presidente de la República. ¿Por qué razón?... Por estabilidad del país y por estabilidad institucional solo el presidente debía ser sujeto de la comisión. (…) Y al resto al fiscal, a los magistrados de las cortes a ese tribunal de aforados, pero se cayó. La corte tumbo esa reforma.

JMO: Entonces, en este momento no hay instrumentos de verdad y no de papel para investigar el alto poder.

También le puede interesar: Es un cambio crucial que le quita poder al Gobierno y se lo entrega a los gobernadores