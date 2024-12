"Que nos gobierne Bukele" gritan en la calle...

Por: Manuel Enrique Estevez Moscoso |

diciembre 09, 2024

Como serán de ignorantes los de derecha colombiana que piden a gritos que nos gobierne Bukele y no saben que su gobierno es de izquierda que se reeligió por encima de la Constitución de ese país, contraviniendo todas las leyes establecidas.

Esa derecha “ inteligente “no ha medido que si a Colombia llegara esa forma de gobierno el Congreso de Colombia se trasladaría a la Picota y a La Modelo y todos los jefes políticos correrían la misma suerte, pues este Presidente pasando por encima de las leyes acomodadas por el establecimiento las que no le importan entonces hace cumplir su ley, allá la Fiscalía investiga y en procesos extra rápidos está acabando con la corrupción de ese País.

Para Bukele los Derechos Humanos alegados por nuestros países y la mal llamada Comunidad internacional le importan poco y tampoco le interesan las críticas externas a su Gobierno al respecto. Por eso las tan alabadas cárceles y sus sistemas de castigo no se pueden poner en práctica acá y los cuenticos del vencimiento de términos y la casa por cárcel allá brillan por su ausencia; Tampoco los delincuentes de cuello blanco van a cárceles especiales o guarniciones militares donde se instalan cómodamente para seguir “trabajando por el país“.

Los ciudadanos de esa Nación están felices con su gobierno y por eso el Presidente Bukele está y permanecerá por varios mandatos, porque el poder del voto de los ciudadanos está por encima hasta de su misma Constitución y a sabiendas de eso sus habitantes lo eligieron por amplia mayoría.

Entonces me pregunto: ¿Será que la derecha colombiana está dispuesta a probar ese camino? … Que no se olviden que Petro es un demócrata antes que nada, que sus críticas hacia el Presidente Bukele se basan es precisamente por la forma como maneja ese país porque en Colombia todas las instituciones funcionan mal pero funcionan, la libertad en todas sus formas la tenemos de manera superlativa incluso se está abusando de ella y el programa económico marcha a la perfección y los resultados lo dicen; Tanto así que el Banco de la República pronostica una inflación sobre el 3% para 2025.

Entonces señores de la derecha, su odio visceral y su ignorancia no los deja analizar lo qué pasa en El Salvador y piden para Colombia ese camino que hoy recorre el Presidente Bukele.

No le den ideas a los más de 10 millones de votos que están en el limbo y que para las próximas elecciones definirán quién continuará conduciendo a Colombia, votos que no están en su mayoría en las grandes ciudades sino por allá en la Colombia profunda hasta donde va el Presidente Petro a llevar energía solar o internet satelital y que su sola presencia causa enorme entusiasmo, entonces el nerviosismo negacionista que hoy se aprecia en la derecha nacional los lleva a la razón de este comentario.

A no dudarlo, El Salvador, tan grande como el departamento de Cundinamarca, saldrá adelante de la mano de un joven y rico empresario que no llegó a la Presidencia a enriquecerse, sino a sacar adelante a su pueblo como lo está haciendo.

A no dudarlo ese sistema de Gobierno que pide la derecha por ignorancia beneficiaria no solo a la izquierda sino a toda Colombia, pero Petro no será quien lo implante por su ya comentado carácter democrático y que sabemos no desconocerá.

Ahí les dejo ese trompo en la uña ….