A pesar de que el actor ya había confirmado su nueva relación, no se conocía el rostro de su pareja. Caicedo aprovechó San Valentín para presumirla

La separación de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo fue una de las más comentadas, desde entonces su vida amorosa ha sido tema del que hablar. La primera en confirmar una nueva relación fue la barranquillera y después, el caleño aseguró que ya se encontraba en una relación siendo muy feliz.

Aunque al actor lo habían estado relacionando con la empresaria Juliana Diez, hasta el momento no los habían visto juntos en público.

Para celebrar San Valentín, Sebastian Caicedo compartió un video en Instagram en el que etiquetó a la mujer y le dedicó un amoroso mensaje “En tus tiempos señor!! Que el amor, el respeto y la felicidad primen para todos!! Amo caminar de la mano de Dios y de la tuya. Que ÉL siempre sea el protagonista de nuestra historia!!” escribió el actor en la descripción de la publicación.

En las imágenes se ven las siluetas del actor y de su actual novia, mientras dan un paseo por la playa.

Muchos de los seguidores del actor se dirigieron al perfil de la empresaria para ver como lucía y aunque muchos se dedicaron a destacar su belleza, muchos otros la señalaron y criticaron por su apariencia

“Mejor Carmen”, “Mucho plástico”, “La verdad ....se maquilla tanto pero tanto ...que parece travesti”, “Mejor y menos postiza CARMEN”, “yo siempre he dicho, que a uno no lo cambian por algo mejor”, “Demasiado hermosa, sexi, sensual”, “Por dónde la mire , no le encuentro falla .... DIVINA”, son algunos de los comentarios que destacan en una de las publicaciones de Juliana Diez.

