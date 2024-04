¿Qué pasó con el protestódromo que prometió Diego Molano?

En 2019, el entonces concejal tuvo la idea de crear un recinto cerrado para protestas, que generó opiniones divididas y que aún no ha podido materializarse

Cuando era concejal, el exministro y excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, tuvo una idea bastante particular: la creación de un recinto cerrado donde la gente pudiera ir a protestar sin incomodar a la ciudadanía. La iniciativa se le ocurrió en 2019, la acompañó de un tutorial de YouTube donde explicaba como funcionaría.

En palabras simples, Diego Molano consideraba que la protesta no debería ser desplegada en público, sino en privado, para no incomodar no quieren tener que ver con ella.

Las reacciones ante la propuesta de Diego Molano fueron principalmente de burla y una de las críticas principales que se le hicieron, fue la de personas que consideraban ridículo protestar a escondidas, ya que la razón de ser de una protesta es que las autoridades la escuchen.

Durante el gobierno de Iván Duque, en el que Diego Molano fue Ministro de Defensa se habló mucho de la idea del protestódromo, incluso en 2021 algunos parlamentarios retomaron la iniciativa, pero desde que comenzó el actual gobierno no ha vuelto a tratarse el tema.

¿Cuándo se hará el protestódromo, se utilizará para las protestas contra Petro?

Difícil saber cuándo se realizará este proyecto o si se materializará alguna vez, ya que luego de la burla ciudadana, él propio Diego Molano ha hecho chistes en entrevistas.

En una de ellas acusó al presidente Gustavo Petro de robarse su idea y de haber abierto su propio protestódromo en la Casa de Nariño, donde según él, abunda la protesta ciudadana. Durante las marchas ciudadanas de la oposición, recientemente transcurridas, tampoco se vieron referencias al recinto.

En dichas protestas ciudadanas, los ciudadanos que no marcharon se quejaron porque no sólo se habían convocado manifestaciones en día domingo, sino porque los manifestantes en camionetas pitaron hasta el hartazgo.