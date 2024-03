Café de costa caribe: los 6 que debe probar antes de morir

Se cree que en el Caribe no se cultiva buen café. Por suerte están la Sierra Nevada de Santa Marta, Serranía del Perijá y San Lucas. Aquí, 6 cafés tipo exportación

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

marzo 20, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Se pensaría que, por el clima, en la costa caribe no hay o no se puede cultivar buen café, que necesita de calorcito en el día (no mucho) y frío en la noche. Pero afortunadamente existen la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá y la Serranía de San Lucas que permiten que en esa región se produzcan excelentes tipos de cafés, tipo exportación.

Yo ando enamorado de muchos buenos que he probado, y para este listado, he escogido mis preferidos y los que frecuentemente consumo y compro para mi casa, mayoritariamente en pepa porque tengo molino en mi cocina y prefiero hacerlo más fresco a la hora de prepararlo.

HARVEST CAFÉ GOURMET

Es tal vez el sitio, en lo que a café se refiere, más conocido en Ciénaga para ir, visitar, disfrutar un buen café, comprar un acompañamiento o postre, charlar con un amigo, gozarse el sitio que es muy bonito y agradable, y por supuesto llevarse un par de libras de café molido o en pepa para consumo en el hogar. Tienen como experiencia en sitio métodos de filtrado como v60, aeropress, sifón japonés, chemex y prensa francesa (mi preferido). Café americano, tipo irlandés, capuchino, latte, moca, mocachino vienés, macchiato, granizados de café, ice coffee, café nitro, limonada de café, nevados y hasta cold brew.

A principios de este año hicieron un concurso de calidades de café de la Sierra Nevada en donde apoyaron a los pequeños cultivadores que tienen sus fincas en la parte cienaguera de la sierra, para que concursaran, 30 en total. El evento contó con charlas, conversatorios, catas de café y por supuesto, la sana competencia entre las diferentes fincas de la región.

Los dueños son unos apasionados sobre el tema cafetero, le ponen mucho amor y empeño a su marca, logrando un excelente café de calidad para ser disfrutado en sitio o para llevar, yo por lo menos siempre le llevo a mi esposa Harvest variedad cenicafé 1 con un proceso suave de lavado, de origen de la región de San Pedro, cultivado en una altura aproximada de 1440 metros sobre el nivel del mar, con una acidez media y con un perfil de taza de melasa, miel y chocolate de repostería.

Dirección: calle 8b 10b 25 plaza central Ciénaga - Magdalena

Instagram: @harvestcafegourmet

CAFÉ ASOESMERALDA CIÉNAGA

Esta marca es mucho más que café; se trata de una asociación que agrupa a muchos campesinos cultivadores de la zona cienaguera de la Sierra Nevada, los cuales son igualmente importantes, protagonistas y vitales para ofrecer al consumidor un producto de calidad que se exporta a Francia y del cual se manejan 15 variedades de café en total.

Por supuesto que se deja un remanente considerable para consumo interno, aprovechando que el flanco occidental de la Sierra es una de las mayores productoras de café orgánico del mundo. Pero como expresé antes, Asoesmeralda ofrece mucho más que una taza de buen café colombiano, también cuentan con un ecohotel en donde se puede vivir una experiencia inolvidable a los amantes de la bebida caliente por excelencia de nuestro país.

Ubicado en el corregimiento de Siberia, vereda Corea, se puede llegar desde Ciénaga para conocer todo el proceso en una verdadera finca cafetera, desconectarse, realizar actividades como senderismo, ecoturismo, camping, cabañas y en donde usted mismo puede recoger el café que se va a tomar. Existen cómodas cabañas con planes de fin de semana en donde te ofrecen transporte desde Ciénaga, hospedaje, alimentación incluida, seguro, servicio de guía y entrada a ciudad antigua “el Congo”, un asentamiento indígena cerca de la zona en donde queda ubicada la finca cafetera.

Para ventas de su maravilloso producto los pueden contactar en las redes o la dirección en Ciénaga que les dejo abajo, pero si pueden hacer el plan de ir y visitarlos en su ecohotel, vivirán una experiencia maravillosa y aprenderán mucho sobre este maravilloso mundo del café.

Dirección: calle 16 No 18 – 06 Ciénaga

Instagram: @ecohotelesmeralda



PUEBLO CAFÉ

En el corregimiento de Palmor, principalmente en la finca Santa Bárbara, se gesta esta delicioso tipo de café orgánico que realiza envíos a todo el país desde el año 2019, que nació como una marca familiar que durante décadas se ha dedicado a la producción de café y que quisieron darle un valor agregado al producto ya no solo vendiéndolo como materia prima sino de igual manera como producto final resaltando la tradición cafetera como pilar de su resultado final al público.

Está sembrado y cultivado normalmente entre los 950 a 1500 metros sobre el nivel del mar, lo cual garantiza excelente clima para el desarrollo del grano como tal, destacándose como un café de tostión media con notas cítricas que varios países de Europa pueden disfrutar en algunas épocas del año.

La imagen de Pueblo Café tiene mucho significado, pues se trata de la silueta de Saúl Alfonso quien fue uno de los fundadores del corregimiento de Palmor, uno de los primeros cafeteros de la región, de los primeros campesinos en llegar a la zona desde el interior del país a raíz del conflicto armado y quien inició el legado de la familia Alfonso y quien enseñó a los hijos y ahora a los nietos sobre la dedicación y el amor hacia lo que es la cultura cafetera.

Hay mística en esta marca, y eso me parece valiosísimo, por eso siempre les compro y mantengo permanente contacto con ellos para que en la medida de lo posible me den todo su sapiencia y conocimiento sobre un tema que me apasiona en demasía.

Pedidos: 324 265 07 71

Instagram: @pueblocafes



POUR OVER COFFEE

La dueña de esta marca es una barista certificada que conocí en Santa Marta y que es supremamente apasionada por el café; le puso Pour Over Coffee (del inglés “vierte sobre el café”) con el fin de promover la cultura de preparar el café manual y artesanalmente, dándole valor a lo que se llama “la tercera ola del café”, que son los métodos de preparación filtrados.

Pour Over crea espacios para promover eventos sobre café, creando una competencia amistosa entre baristas llamándose “barista vs. barista” en el que en cada edición se tiene un reto diferente o de mayor nivel para que los baristas de Santa Marta puedan demostrar sus habilidades y en esos mismos espacios se impulsa la unión de todo lo de la industria, desde productores, caficultores, empresarios, tostadores, baristas, y en general, amantes del café.

El próximo round se llevará a cabo el primero de abril, justo después de la Semana Santa en la panadería francesa Notre-Dame en el barrio Bavaria de la capital del Magdalena. Se enfrentarán 12 baristas que competirán por quién prepara la mejor taza de café y serán calificados por 3 jueces profesionales que son Mildred Niebles de la Red Ecolsierra, Johan Cerquera de BanExport y María Julio, juez nacional de barismo.

Recomiendo principalmente el café edición especial de Pueblo Bello y el bourbon rosado (aromático, acidez cítrica y dulce residual.

Dirección: carrera 13 No 28ª 47 NotreDame Pan y Café

Instagram: @pouroverco

DON GUILLE CAFÉ

De raíces tolimenses y santandereanas, pero orgullosamente cienaguero don Guillermo, hijo de Euclides Flórez se define como que su vida entera le sabe a café. Esas 4 letras llevan la fuerza de un grano sagrado que su padre le enseñó a respetar, amar y cultivar desde que era un niño.

En sus manos habita la memoria del oficio que ha sabido convertir en un arte cuidadosamente practicado, en sus pies reposan las historias de años ininterrumpidos de trabajo y en su cabeza se erige el conocimiento caficultor que le ha acompañado desde que Guille tiene uso de razón.

En el corregimiento de Palmor, a una hora y media de la cabecera municipal de Ciénaga, está la finca Nueva Betania, allí el imponente cafetal es testigo de la tradición de la familia Flórez, que se alimenta con orgullo a través del cultivo de uno de los productos más representativos del país. Un café con notas a chocolate, nuez y caramelo, con una acidez y cuerpo medio que lo hace delicioso al paladar.

Esta marca también está empezando a ofrecer en su finca la experiencia de hospedarse en una hacienda cafetera en la falda de la imponente Sierra Nevada; allí se respira paz, tranquilidad y se vive de primera mano todas las tareas del campo que incluyen por supuesto la recolección del grano, pero que se combina con piscicultura y hasta un pequeño trapiche panelero.

¡Tendré que ir a conocerlo! Mientras tanto, solo me queda disfrutar en casa de una taza de su buen café cultivado en la región caribe colombiana.

Instagram: @cafedonguille

CAFÉ MONTEALTO

Montealto es un café producido en la parte norte de la cordillera central, más exactamente en la majestuosa Serranía del Perijá. Producen un café orgánico de microlotes remanentes de un café de vieja data, de variedades Caturra y Colombia. Combinan las técnicas ancestrales de producción con una poscosecha basada en conocimientos modernos y técnicos que logran enaltecer las notas de un café suave, aromático y sabroso, desconocido para la inmensa mayoría de amantes del café.

Pretenden dar a conocer el potencial cafetero de la región del Perijá, específicamente del corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, en el departamento del Cesar, a pocos minutos de la capital mundial del vallenato, en donde muchos todavía no saben que se tiene una prominente zona cafetera que está empezando a desarrollarse a pasos agigantados. De igual manera está pasando en la serranía de San Lucas, donde se está sembrando café tipo exportación desde hace ya varios años.

El nombre de la marca nació porque es cultivado en las montañas altas del Perijá entre 1800 a 1900 metros sobre el nivel del mar, y la buena noticia es que ya hace poco empezaron a exportar su excelente café al exterior.

Dirección: calle 7 No 8ª 47

Instagram: @cafemontealto_vup