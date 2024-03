Las 5 hamburguesas que debe probar en Ciénaga (Magdalena)

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

marzo 08, 2024

Seguimos exaltando la buena gastronomía que nos vamos encontrando en sitios tal vez no tan conocidos, de pronto no tan turísticos y de no tan permanente visita por nosotros los colombianos. En esta ocasión me di a la tarea de probar 5 excelentes sitios de hamburguesas que deben probar si están o se pasan por el municipio de Ciénaga, en el departamento de Magdalena.

Cheddar Steak and Grill

Es un lugar que no tiene absolutamente nada que envidiarle a las hamburgueserías de las grandes ciudades; la calidad en sus insumos es inmejorable, la dedicación en la elaboración de los productos que los dueños presentan orgullosamente en la carta se nota, los detalles en el sitio, pequeño pero acogedor, hacen que se viva una buena experiencia gastronómica.

Sus hamburguesas se dividen en la carta entre las tipo angus y las de la casa; las primeras siempre tendrán como característica un buen pan de chía, carne cien por ciento angus certificada, queso cheddar y acompañadas de papas a la francesa, salsa tártara, rosada y mostaza.

Entre ellas se destacan la crispy especial (carne, pollo crispy, cebolla caramelizada y tocineta), la argentina (carne, chorizo argentino, dips de queso costeño, maíz y chimichurri), la campesina (carne, chorizo, ternera, maíz, chimichurri, lechuga y cebolla roja), la costeña (carne, butifarra, queso costeño asado, papiperro, piña en trocitos, lechuga, cebolla roja y suero costeño), y la americana especial (carne, cebolla caramelizada, tocineta, pepinillo, cebolla roja y lechuga).

Las hamburguesas de la casa se caracterizan por llevar pan de chía, lechuga, cebolla, tomate, mozarella papas a la francesa y salsas al gusto; estas son un poco más económicas, pero igualmente buenas, como la crispy con pechuga apanada, de carne y la chicken grill que es espectacular.

El plus del sitio son las bebidas para acompañar, las cuales son muy bien presentadas y de sabores variados. Limonada de coco, lulada, limonada cerezada y de hierbabuena, jugos de lulo fresa, “fusión de mi tierra” (mango, uchuva y maracuyá) y frutos rojos (arándanos, fresa, mora, cerezas). Para los que quieran perros calientes, pinchos desgranados, salchipapas y mazorcadas, también las pueden encontrar como una alternativa a las hamburguesas.

Dirección: calle 7 con carrera 11ª en Ciénaga

Instagram: @cheddar_steakandgrill

Lois Gourmet

Lástima que no conocí este restaurante antes, puesto que hubiese sido perfecto para incluirlos en el listado de los mejores restaurantes de Ciénaga, pero en todo caso llegué por curiosidad, ya que me contaron que ahí tenían muy buenas hamburguesas.

Tiene una de las cartas más amplias y generosas en Ciénaga, pero como de lo que vamos a hablar en esta ocasión es de hamburguesas, procedo a contar mi experiencia. Me pedí una que se llamaba “especial Lois Gourmet”, que hace homenaje al nombre del dueño del sitio, un buen señor que tuvo a bien explicarme un poco su carta y hablarme de la variedad que tiene su restaurante.

Esa hamburguesa lleva una doble carne de res (pero también se puede pedir mixta si el comensal así lo desea) más jamón, tocineta, quesos mozarrella y cheddar. También está la hamburguesa crunchy, que consta de un filete de pechuga extra crocante y cebolla caramelizada en salsa BBQ; de igual manera se puede encontrar una llamada “la Maradona”, que va con carne, chorizo argentino, chimichurri, cheddar y tocineta y la hamburguesa “Divina” (carne magra de res, pollo, chicharrón, cheddar, cebolla encurtida y chimichurri. Finalmente recomiendo entre las más de 16 hamburguesas la “pullet pork” (carne de res, bondiola de cerdo ahumada desmenuzada en salsa BBQ artesanal.

Ya más adelante en otras reseñas gastronómicas seguiremos hablando de este buen lugar en el municipio que vio nacer al gran músico Buitrago y que además empezó siendo un sitio de pudines y tortas de gran calidad.

Dirección: calle 12 No 12 -18

Instagram: loisgourmetpudinesjosmar

Quile Ciénaga

Donde se hable de buena comida rápida, siempre aparecerá Quile, un viejo conocido de la costa Caribe. En esta ocasión con una bella sede ubicada estratégicamente en todo el centro histórico de Ciénaga, en la plaza en donde queda el famoso templete, orgullo de sus habitantes.

Hamburguesas como la mototaxi (carne, lechuga, tomate, cheddar y salsas), la marranoburguer (carne de cerdo, lechuga, tomate, queso cheddar y salsas), la súper Quile (carne, pollo, lechuga, tomate, queso cheddar y salsas), la corroncha (pollo, carne, queso costeño, suero, patacón, pepinillo y verduras) y por supuesto la cienaguera con una carne de res de 200 gramos, tocineta, queso campesino, patacón de guineo, hogao, cheddar y salsas.

Dirección: carrera 10B No 8- 74

Instagram: @quilecienaga_

Restaurante Palo e'mango

En un acogedor patio de casa de clima cálido, a la sombra de un árbol de mango, unos esposos emprendedores pusieron su restaurante ya hace un par de años, y en donde empezaron vendiendo desayunos, fritos, sopas, almuerzos y asados.

Les ha ido tan bien gracias a su dedicación y empeño que han crecido, dedicándose ahora también a vender unas hamburguesas de gran nivel que se pueden disfrutar en el lugar o a domicilio (3015675984) en el municipio de Ciénaga. Yo probé una deliciosa que llevaba pan tipo árabe, carne especial magra de res, pollo, chorizo, una deliciosa rodaja de piña asada al carbón (porque sus hamburguesas todas son al carbón) más salsas al gusto.

De igual manera existe una llamada XL que es para grandes apetitos con muchos más ingredientes (3 carnes) cebolla cabezona roja, lechuga, tocineta, pollo, chorizo y cuanta cosa se les ocurra. Las salsas del lugar son inmejorables; vale la pena apoyar este emprendimiento de unas personas honestas y muy trabajadoras. ¡Bueno, bonito y barato!

Dirección: calle 9 entre carreras 18 y 19 Ciénaga

Instagram: @paloemangoeloriginal



Mr Pacman

Unas hamburguesas con carne angus certificadas; otro de los buenos sitios que se deben visitar en la plaza central de Ciénaga y en donde venden productos como la “power bacon”, una doble carne angus, doble queso mozzarella y cheddar y triple tocineta ahumada. También está la “Thor Burger” (tocineta ahumada, piña caramelizada en trozos, queso cheddar y mozzarella y la “dash burguer” (queso cheddar, tocineta en trozos con cebolla salteada y pimientos verdes. Son trece hamburguesas en total y todas van acompañadas con lechuga crespa, tomate milano, cebolla blanca, salsa de la casa y papas a la francesa o en casco según el gusto del visitante.

Dirección: carrera 10 No 9-14 calle 9 No 10-1 esquina

Instagram: @mr_pacmanbg