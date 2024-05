Por qué sin relaciones con Israel, el galil que se fabrica en Colombia no puede terminar

.Publicidad.

Es de cuerpo colombiano, pero de espíritu y genética israelí. Así el Galil, el arma más usada por las fuerzas militares de Colombia que fue inventada en 1969 por el ingeniero israelí Yisrael Galil y que hace 25 años se fabrica en Colombia, en Indumil, con patente autorizada por el gobierno de Israel.

Las fábricas de armas de Israel, que son del gobierno que hoy lidera el presidente Benjamín Netanyahu, le hace nueve potentes armas a Colombia. Este negocio puede quebrarse tras la ruptura de relaciones de Colombia con Israel, ordenada por el presidente Gustavo Petro en medio del acalorado discurso que dio el 1 de mayo con la Plaza de Bolívar llena.

Tras aquella orden de romper relaciones uno de los países más importantes de Oriente Medio, la preocupación ronda en varios frentes en el país. Algunos empresarios que exportan sus productos a Israel y que están por fuera de los acuerdos ya firmados, podrían quedarse sin la oportunidad de seguir con estos negocios.

Pero los más preocupados son los militares. Si se caen los envíos de armas de Israel a Colombia, el país podría quedar debilitado. Cerca del 75% del material de guerra, entre tecnología, armas y misiles y carros de guerra y de asalto, son de fabricación israelí. Entre las armas que usan las Fuerzas Militares en Colombia de fabricación israelí están los misiles Spike y Misil IAI Nimrod, lo fusiles X95, Tar 21, Y la ametralladora IMI que, junto con el Galil, que ya se fabrican en Colombia pero algunas de las partes que requieren para su uso, como las miras y el cañón vienen desde Israel y no hay patente para producirlas en el país. Así que quedarían a medias.

El galil que se hace en Colombia requiere algunas partes como la mira y el cañon deben ser importadas desde Israel y sin relaciones lo más seguro es que los negocios sigan congelados.

Lo que más agrava el problema es que los acuerdos militares y los negocios de armamento se firman ente los gobiernos y no entre empresas. Si no hay diálogo diplomático, no habrá cierre de negocios.

El problema no viene con la declaración de Petro del 1 de mayo, sino desde el 15 de octubre de 2023, cuando Israel decidió suspender las exportaciones de seguridad a Colombia, tras las críticas que Gustavo Petro hizo por aquellos días de los ataques ordenados por Netanyahu a Palestina en su guerra contra el grupo islámico Hamas. Desde aquel mes de octubre la cooperación militar entre los dos países está congelada y no ha habido firma de nuevos contratos.

Dónde se fabrica el Galil colombiano de tecnología israelí

Desde el 2002 Israel Military Industries -IMI-y la Industria Militar Colombiana, Indumil, tienen un acuerdo con respecto a la licencia de la marca Galil. El acuerdo contempla para Colombia la exclusividad de la producción, comercialización y autonomía para realizar cambios en el diseño del arma. Gracias al pacto Indumil diseña el Indumil Galil Córdova, una modificación del Galil AR, con el objetivo de facilitar a las fuerzas militares y de policía una herramienta útil para el contexto de la nación. Otra ventaja del convenio es el ahorro del transporte, al resultar más sencillo fabricar el arma en el país que importar el aparato desde Israel.

Por incluirse la producción dentro del convenio, desde el 2010, en Colombia se elabora el rifle. La producción se hace en dos lugares: la fábrica de armas y municiones General José María Córdova, ubicada en Soacha Cundinamarca, y la fábrica Santa Bárbara donde se manufacturan componentes de la fundición, las partes micro fundidas. La fábrica Santa Bárbara ubicada en Sogamoso Boyacá además de realizar las partes pequeñas del Galil tiene otros servicios.

Las funciones incluyen fundir acero o hierro, ensamblar bombas, producir granadas, elaborar municiones para artillería, realizar servicios de mecanizado y hacer mantenimiento de armamento mediano y mayor, en resumen, trabaja la metalmecánica. La planta de Sogamoso es también una de las fabricas más grandes de la región, una consecuencia de manufacturar bombas para aviones, o granadas para artillería sin olvidar el departamento de electrónica. Sus productos son demandados por varios clientes.

Los productos colombianos según el mismo ejercito tienen la ventaja comparativa, haber sido probados en combate y tener precios inferiores, dos factores importantes para los usuarios de medio oriente. Para dar una idea, en el 2018 Indumil exporto el 18% de sus ventas totales, $ 585.000 millones, a clientes de Guatemala, Emiratos Árabes Unidos, Paraguay, Estados Unidos entre otros.

Todos conocen la calidad del armamento colombiano, facturando en el 2018 un valor de USD 30 millones de dólares. Una parte consistió en la venta de 8000 fusiles Galil SAR Córdoba a Guatemala, una de las mayores comercializaciones realizadas por Indumil.

La presencia de Israel en la guerra de Colombia es de vieja data. Y unos de los efectos de ésta ha sido la producción supervisada de los fusiles Galil. Ese es solo un ejemplo de los convenios, exportaciones y asesorías realizadas por el ejército de Israel a las fuerzas armadas colombianas que podrían verse afectados por la posición del gobierno frente al conflicto en la franja de Gaza.