El glamur que les falta a las "figuras" presidenciables

Por: REMBERTO QUINTERO ANAYA

marzo 23, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

El término figura, que deviene del latín figūra, se emplea para referirse a la forma, apariencia o imagen exterior de una persona, cuerpo u objeto en particular y que lo diferencia de los demás.

Se puede hacer uso de la palabra figura en diversos contextos en los cuales varía el sentido de la palabra. Por ejemplo, al referirse a una persona destacada en un campo específico como la medicina o en el área jurídica, a la figura corporal de un individuo que cuida su cuerpo y musculatura, o a un personaje de una obra teatral o película.

Pero por sustracción de materia no nos vamos a referir en este artículo a esta segunda acepción, puesto que nuestros presidenciables actuales solo se han destacado en lo que sus seguidores han proclamado a los cuatro vientos, sin que se evidencie entre ellos un verdadero estadista que conduzca a esta nación por los senderos del verdadero desarrollo y el progreso que tanto anhelamos.

Las figuras de los personajes que aspiran a la presidencia de nuestro país es bastante patética y va de consuno con los tiempos en que vivimos. El relajamiento de las costumbres y la inversión de los valores han modificado nuestros modos de apreciar el mundo y la conceptualización sobre lo que es conveniente o no, de tal manera que lo que era bien visto antes, hoy no le damos ninguna valorización.

Lo bueno es malo, lo formal es informal y viceversa. En tono con esta situación, la figura de un presidente como por ejemplo la del Dandy o el lord de Alfonso López Michelsen, hoy pasaría desapercibida ante la informalidad que reina entre los actuales candidatos.

Es tanta la imagen que manejan estos personajes, que entre dos de ellos hay tanta semejanza que ha ocasionado en el imaginario colectivo el chiste del cilantro y el perejil.

Otro, a quien su cara de puño no lo ayuda mucho, siguiendo los consejos de su asesor de imagen, se calza unos tenis colorados para mostrar juventud y que en la realidad proyecto a un viejo haciendo el ridículo, porque la cosa en él, no está en el tarro sino en el contenido como decía una vieja propaganda de una pintura conocida. Igualmente podemos decir del pingo con sus excentricidades que ya no pegan, aunque el si lo siga haciendo sin ningún pudor.

El hombre de la zurda, con sus espejuelos que le hacen resaltar sus ojos de pato en jolon, como decimos por acá a quienes tienen esa condición, no se ha quedado atrás y aprovechando toda oportunidad saca a relucir sus dotes de bailarín de fandango en la plaza principal de su orense nativo.

De la señora Betancur, podemos decir que está desfasada por sus años de ausencia y cree que todavía estamos en los años en que temeraria y tercamente se internó en territorios no permitidos.

Como se observa es poco, con alguna excepción, lo que se pueda decir sobre el futuro que nos espera con estos protagonistas de novela, para quienes, como aquel slogan de un reconocido comercial, "una imagen vale más que mil palabras".