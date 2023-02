¿Cuánto habrá pagado? Las críticas al "drástico" cambio de look de Laura Tobón

.Publicidad.

Laura Tobón es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, su carisma, belleza y talento, la han hecho merecedora del cariño de las personas. Sin embargo, en las últimas horas, se ha llevado varios malos comentarios debido a un video con el que quiso compartir un cambio al que se sometió.

En Instagram, donde cuenta casi 4 millones de seguidores, la modelo publicó un video en el que mostraría su nuevo cabello.

Laura Tobón intentó replicar un reto que por estos días es bastante popular en redes, en el cual una persona escoge a ciegas entre dos opciones, en este caso estaba relacionado con los posibles cambios a los que iba a someter a su cabello.

Tres posibilidades, tres decisiones. La primera tenía que ver con el color de su cabello, pelirroja o más rubia; el segundo con el largo, pelo corto o pelo largo y el tercero con el corte, recto o cortinilla.

La presentadora escogió al azar las opciones: Más rubia, pelo corto y cortinilla.

A pesar de la gran expectativa que Laura Tobón creó, sus seguidores se decepcionaron al ver que no siguió al pie de la letra el reto. En la descripción la modelo escribió “Los “cambios” siempre son buenos!”

Muchas personas le dijeron a Laura Tobón que no se veía la diferencia y que si no iba a hacer el reto bien no debería haber hecho nada “El cambio resultó ser un retoque jajaja, me impacta la cara de nervios que hace”, “¿Cuál fue el cambio?, creo que esto fue un video de tu mantenimiento de siempre”, “No hubiera hecho nada”, “Para que hacer el vídeo de escoger, si al final vas a hacer lo que quieres”, “Así que chiste, decía corto”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

