Las claves del bogotano Danny Marín para hacerse grande en la industria del merengue

Un cantante merenguero que ha luchado por darle visibilidad al género visitó Las 2 Orillas, Daniel Enrique Marín Gutiérrez, más conocido como Danny Marín, que fue muy sonado en la radio colombiana por canciones como ‘Amor platónico’ y ‘Quiero que te vaya bien’. Además, más allá de enfocarse en la música ha tratado de ser un facilitador del merengue al punto de recibir el reconocimiento por parte de la cámara de comercio dominicana y la embajada dominicana también como ‘embajador del merengue’ y ‘facilitador del merengue’.

Su trayectoria musical ya cumplió 20 años, en un principio fue productor de artistas y así se convirtió en el creador de proyectos como el de Charlie Zaa, Iván y sus Bam Band, Caramelo y Wilfrido Vargas quien lo invitó a hacer parte de su popular orquesta donde estuvo 5 años. Aunque la música por supuesto no es su único amor, pues en la televisión también ha brillado por su programa ‘De Fiesta con Danny Marín’.

Este exitoso programa ya lleva tres años de transmisión y ha agradado mucho a los televidentes. El proyecto de este artista colombiano se caracteriza por ser un formato muy único, ya que aunque existen muchos programas de entrevistas que invitan artistas, es este especialmente el que está equipado con las condiciones necesarias para tener conciertos de alta calidad en vivo.

Sin embargo, su carrera musical no estaba tan activa como en el pasado y sus seguidores lo extrañaban, por lo que el año pasado sorprendió con una canción junto a la influencer Luisa Fernanda W llamada ‘Fue difícil’ que habla sobre la infidelidad. Danny afirma con alegría que su relación con Pipe Bueno y la influencer es de años, les tiene mucho aprecio e incluso pasó las pasadas fiestas decembrinas con ellos. Pero esa no sería la razón por la que lanzaron un tema juntos, si no, notar el talento de la paisa al cantar que quedaba ideal para su proyecto.

Cuando le comentó la idea a Luisa Fernanda W la respuesta inmediata fue un sí, una muestra de confianza y aprecio por parte de la influencer pues ni siquiera había escuchado la canción. Incluso se hizo una gran campaña de marketing para promocionarla que se convirtió en toda una polémica y Danny nos contó al respecto.

El programa televisivo Lo sé todo reveló una fotografía en la que su presentadora Nanis Ochoa y el cantante se besan. Y aunque esto podría parecer algo normal, la controversia se generó porque Ochoa al verse emboscada por sus propios compañeros, renunció en plena emisión y dijo que era una ‘falta de respeto’. Pues fue acusada en vivo de serle infiel a su esposo, el también artista y amigo de Danny Marín, Juan Pablo Navarrete.

Pero nada es lo que parece, Nanis Ochoa, simplemente participa en el video de la canción y se habría prestado para hacer esa campaña de marketing que iba enfocada a las infidelidades. La información fue confirmada por los presentadores en una nueva emisión del programa, y allí, la misma Nanis aseguró que ese beso hacía parte del video musical que había grabado junto al artista. Lo que indignó al público y causó revuelo en redes sociales por unas semanas.

No obstante, Danny nos contó su versión y su visión del asunto, era una campaña que no pretendía nada más que darle un foco a su canción, pero la gente se lo habría tomado por el lado que no era. También enfatizó que no hubo nadie verdaderamente afectado pues todos son amigos suyos y fue un común acuerdo. Además, recalcó lo importante que es estar atentos a temas mucho más importantes en el país y no tomarse tan en serio los shows mediáticos que al final del día son entretenimiento.

Pero las controversias no son lo único que puede forjar a un artista, son más las buenas propuestas. Danny nos contó que el primero de marzo hará un concierto imperdible en el Movistar Arena y ya más de la mitad del aforo estaría agotado, es una oda al merengue. Se llama ‘Sin Merengue no hay fiesta, Danny Marín y sus amigos’, donde reúne a los mejores exponentes del género y promete ser un éxito absoluto. Vea la entrevista completa aquí:

