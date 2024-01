El emporio económico de Silvia Tcherassi en el que su esposo Mauricio Espinosa pesa duro

.Publicidad.

Eso de que las mujeres han llegado lejos en la actualidad, gracias a la liberación femenina y los cambios en la sociedad es muy cierto, pero no quita que desde antes lucharan por sus sueños y fuesen pioneras en muchas cosas. Como el caso de Silvia Tcherassi, la diseñadora más importante de Colombia, que ha creado todo un emporio a su alrededor, de lujo y moda, incluso hasta hoteles y otros grandes logros. Su historia está llena de interesantes acontecimientos que la han llevado a convertirse en una grande de la industria.

Pero tras bambalinas siempre ha estado su esposo, el empresario paisa Mauricio Espinosa, quien ha sido el motor del emporio empresarial, incluso se convirtió en el gerente de la estrategia de internacionalización de la marca de Silvia Tcherassi en el exterior. Claudia Vásquez amiga y modelo de la diseñadora ha reconocido ante los medios el gran papel de este hombre: “Él es un gran ejecutor y un gran administrador; ella es la creadora, pero él es su mano derecha, su polo a tierra, creo que Silvia sin Mauricio no sería la gran mujer y la gran diseñadora que es”.

Aunque poco se sabe del esposo de Silvia Tcherassi, ella ha revelado pequeños detalles que vislumbran el gran papel que cumple en su vida y lo bonita que es su relación. A El Colombiano, la diseñadora mencionó que esto se debe a que a Mauricio no le gusta aparecer mucho en cámara, pero siempre la ‘deja ser’ que es lo importante. Además, la apoya todo el tiempo y como antes se mencionó se encarga del mercado internacional desde EE.UU.

Mauricio Espinosa la ha acompañado siempre, a tal punto que su empresa se mantiene en familia porque ha crecido también con el apoyo y trabajo de sus hijos y su mamá. “Somos una empresa orgullosamente familiar (... ) es una de mis grandes satisfacciones. Mi mamá aporta toda su visión y su experiencia, y Sofía y Mauricio, cada uno desde su perspectiva y en el área en que trabajan, aportan un aire renovador” contó a El Heraldo exaltando el papel de sus seres queridos en el éxito de su marca.

Silvia Tcherassi, su esposo Mauricio Espinosa y su mamá Vera Solano de Tcherassi

El largo camino al éxito de Silvia Tcherassi en las pasarelas

Su cuna es Barranquilla, donde inició su carrera como diseñadora de interiores, sin saber que estaría cerca de su pasión, pero fueron sus ganas de innovar y crear cosas nuevas las que hicieron que lleve 22 años diseñando las prendas más bellas. La historia inició en 1897 cuando Silvia decide incursionar en el mundo de la moda, pero fue hasta 1990 que creó su empresa Altamoda.

Estudió diseño de interiores en la Universidad Autónoma del Caribe. Allí, confeccionó a medida una camiseta con apliques de cuero, que se llevó de viaje a Aruba, donde el dueño de una tienda en la isla la vio e hizo un pedido. Para sorpresa de Silvia, se vendieron 1.000 unidades en un mes y nació el emporio Tcherassi llamado Altamoda. En 1992 llega a Colombiamoda, uno de los eventos de moda más importantes del país, como uno de los 400 expositores, dejando en alto sus creaciones y robándose la atención de muchos.

En 1997 abrió su primera tienda en Miami. En 2003, fue invitada a participar en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Milán y en 2004, el gobierno francés otorgó a Tcherassi la Orden de las Artes y las Letras por su contribución al mundo de la moda. En 2006 inauguró una exposición retrospectiva, ‘Antología’, en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla; En 2009 participó en el proyecto Umbridaled lanzado por Swarovski durante la Semana de la Alta Costura de París; En 2021 abrió su tienda en la Milla de Oro de Madrid. Y así, año tras año fue cultivando exitos.

En el 2009 la exclusiva diseñadora abrió un hotel de lujo en Cartagena, tiempo después abrió otro bajo su marca Tcherassi Hotels, sin embargo, en 2020 dio a conocer el cierre de estos en un comunicado. Hace 16 años, la diseñadora anunció la creación de su extensión de marca Tcherassi Hotels para poder trasladar su visión de lujo casual a los espacios, según lo expresa en la comunicación. Pero a día de hoy ya no estan en funcionamiento.

Aunque las buenas noticias son más, para el año 2022 ya sumaba 11 tiendas ubicadas en Colombia, Estados Unidos y España, y el lanzamiento de Tcherassi Home Collection, su línea de hogar. En 2023 hizo parte de los 50 Creativos Forbes 2023, un listado que quiere destacar el talento colombiano que le da vuelta al mundo.

También, en 2023, en Capri se reunió con la crema innata para celebrar la apertura de su nueva boutique en la ciudad italiana, su segunda en Europa. Junto a su hija, la diseñadora le dio la bienvenida a invitados especiales como Cecilia Bolocco, Fiona Swarovski y Nieves Álvarez al restaurante Villa Margherita, que cuenta con espléndidas vistas al mar. Aunque su apellido parece proveniente del país de la bota, la realidad es que es más colombiana que cualquiera y no se toma su éxito con altivez según lo ha dicho ella misma en algunas entrevistas.

Aunque inició su carrera sin darse cuenta de que su talento le estaba abriendo muchos puertas ella nunca se imaginó que llegaría tan lejos “Nunca pensé en hacerme famosa, jamás se me hubiera ocurrido, simplemente estaba haciendo algo que me gustaba y que a la gente también le agradaba, yo solo fui obediente a lo que la vida me fue mostrando”contó a El Heraldo. Mostrando que seguir sus sueños y arriesgarse a hacer las cosas es una clave para lograr lo que uno se proponga.

Detrás de una gran empresa siempre hay una personalidad brillante y novedosa, pero Silvia ha demostrado que ese no es el único factor , pues aunque ella también lo tiene, la constancia, la unión familiar y el motor que ha sido su esposo para mantener los pies sobre la tierra frente a su trabajo, la han puesto como una diseñadora de alta costura respetada a nivel mundial que enaltece a Colombia y el Caribe con sus diseños.

