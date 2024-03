La youtuber ucraniana clonada con IA para hablar en mandarín

Por: Andrés Sandoval Estrada |

marzo 06, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Una youtuber ucraniana descubrió por medio de uno de sus suscriptores toda una red que mediante IA su imagen y voz sin su consentimiento.

La Inteligencia Artificial (IA) en sus distintas formas ha sido uno de los principales temas de conversación en la sociedad actual. Tenemos inteligencias artificiales que escriben textos, corrigen textos, crean vídeos, generan voces convincentes y que pueden cambiar la imagen de una persona por la de otra.

..Publicidad..

Y una de esas cosas que pueden parecernos aún lejanas, como clonar a una persona con IA, es lo que vivió Olga Loiek , una ucraniana quien ahora vive en Alemania tras la invasión rusa a su país, a quien la clonaron con inteligencia artificial para difundir propaganda prorusa y prochina, todo con su voz recreada para hablar en mandarín, idioma que no conoce ni entiende.

...Publicidad...

Desde los artistas que exigen una compensación por el uso de su arte en los modelos de difusión estabilizada que generan imágenes (como Midway, Stable Difussion, Adobe Firefly, etc.) como en la política con la generación de audios que pueden copiar de forma muy convincente la voz de una persona, como pasó con los entonces candidatos Carlos Fernando Galán en Bogotá y Alejandro Eder Garcés en Cali . Estamos en una época donde la falso puede ser diseminado con bastante facilidad. Dónde no se tiene que conocer a fondo programas como Photoshop o de efectos especiales de vídeo para mostrar algo que no es.



....Publicidad....

Con la expansión de los modelos de IA, esta se empieza a gestar como un elemento no solamente de bondad, sino como una herramienta para la apropiación de datos de otros y la desinformación. Es por eso que el caso de Olga es uno en el que vale la pena indagar.

Olga Loiek, quien hace contenido principalmente de estilo de vida y sobre consejos de salud mental, fue informada por un subscriptor que docenas de cuentas creadas en plataformas como XiaoHongShu (similar a Instagram Reels) utilizaban no solamente su imagen, sino una recreación de su voz pero que hablaba en mandarín.

Algunas promocionan las relaciones chino-rusas, otros buscan comentar sobre el buen camino de la economía china, en algunos de estos vídeos incluso se promociona la venta de productos rusos, un ejemplo que da Olga en su vídeo es el de una cuenta que tiene a la venta dulces fabricados en Rusia a sus seguidores. Muchas de estas cuentas dicen que son de una mujer joven rusa que fue a vivir a China por la fascinación que le causó el país, y que lo que más le conviene a China, es tener buenas relaciones diplomáticas y comerciales con Rusia, replicando el mensaje oficial de Beijing.

También está el factor que, al ser la sociedad china bastante homogénea, las personas con características “occidentales” se perciben como exóticas, y son utilizadas en la publicidad y el mercadeo para atraer clientes, al tener la aprobación de una persona extranjera. En este caso, se ve a una persona extranjera que aprueba el mensaje del gobierno chino, cosa que muchos toman como una buena señal y que el mensaje es genuino.

A este fenómeno se le conoce trabajos de “mico blanco”, termino utilizado en los círculos de extranjeros en China para referirse a una labor o aparición en un producto simplemente por el hecho de tener la piel blanca o tener una fisiología distinta a la oriental. Es por eso que la clonación de su imagen en particular tiene toda esta serie de complicaciones, en especial por ser la misma Olga totalmente contraria a las acciones del gobierno ruso que estas cuentas con su imagen apoyan, y que además por tener ese estándar de belleza occidental, es mostrada como un faro de verdad.

Es importante anotar también que el internet chino tiene la barrera del idioma, el cual aun siendo un idioma hablado por 1’138.000.000 personas, según datos de Ethnologue no es el que más ha permeado en la sociedad occidental, y en el caso de Colombia, aunque han habido intentos de popularizarlo, no es fácil encontrar personas que lo hablen de manera fluida.

Y a esto se le suma la “Gran Muralla de fuego”, que busca asegurar que la información considerada por el Partido Comunista Chino como “controversial” o “problemática” no salga del país, como también mermar la información que entra de otros países. Otra barrera que se encuentra a la hora de investigar estos temas las complicaciones existentes para acceder a las redes sociales de China, por lo que para crear cuentas de usuario es necesario poner el número de identificación y un número de celular registrado en ese país.

Por eso, Olga dice en su video explicando esta situación que estamos llegando a una época donde “ya no se puede ver para creer”. Y por esto, considera que es necesario entrar a esta era de inteligencia artificial y grandes modelos de lenguaje (LLMs en inglés) con cautela.