La vice de Rodolfo Hernández cree que los ancianos no se deben vacunar por haber vivido lo suficiente

La bomba política del día fue la elección por parte del Ingeniero Rodolfo Hernández de la periodista Paola Ochoa como su fórmula vicepresidencial. Según las últimas encuestas Hernández sería el único candidato al que podría amargarle la fiesta a Gustavo Petro.

Detractores de la periodista, de marcada tendencia a la derecha, le recordaron una de sus más desafortunadas frases, en la columna Los jóvenes primero, en donde afirmó, en plena columna de El Tiempo, que a los ancianos no deberían priorizarlo para la vacunación ya que habrían vivido lo suficiente.

El humorista Daniel Samper Ospina le recordó la frase en uno de sus trinos:

Cuando Paola Ochoa dijo que los ancianos no deberían ser de vacunación prioritaria porque ya habían vivido lo suyo, no se estaba refiriendo a Rodolfo Hernández: Rodolfo para ella es casi un bebé (aunque un bebé que no toma leche materna, obvio).

— Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) February 14, 2022