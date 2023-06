La vez que Yina Calderón perdió a Legarda por borracha

La influencer ha sido tendencia por sus espectáculos estando ebria. Ahora, parece que el licor no solo la ha hecho pasar vergüenzas, sino también perder el amor

Durante un buen tiempo la mayoría de los escándalos que protagonizaba Yina Calderón estaban ligados al alcohol, pues la influencer se encontraba los efectos de esta sustancia haciéndola actuar de manera descontrolada. En una ocasión, durante un ‘en vivo’, a la huilense se le vio bastante ebria, en este arremetió en contra de varios creadores de contenido. También en muchas oportunidades, se ha dejado ver llorando mientras está borracha.

Después de varias polémicas, la empresaria de fajas anunció que dejaría de beber o por lo menos que lo haría de una manera más controlada y aunque ha seguido siendo tendencia por distintas controversias, estas no han tenido que ver con el alcohol.

Sin embargo, recientemente, confesó que perdió la oportunidad de ser la novia de Legarda, el fallecido cantante, por su época de borracheras.

¿Por qué Yina Calderón no fue novia de Legarda?

En medio de una dinamica de preguntas y respuestas a la influencer la cuestionaron sobre sí llegó a conocer al compositor y youtuber Fabio Legarda. A esto, Calderón confesó que llegaron a ser bastante cercanos.

“Amores yo nunca hablo de esto. Si lo conocí, miren que mi mamá una vez lo sacó del baño con un palo de escoba.”

E incluso aseguró que durante un tiempo tuvo un romance con él “Antes de que él fuera novio de Luisa Fernanda, antes de todo, yo salía con él. Las cosas no sé dieron porque yo tomaba demasiado y a él no le gustaba casi tomar, entonces no se dio”

Por último, Yina Calderón lamentó la muerte de Legarda “Era un ser humano increíble, ese man era un bacán y era muy guapo, que falla porque era muy talentoso”.

La historia de la influencer causó todo tipo de reacciones entre las que se destacaron las burlas, pues muchos consideran que es una historia inventada.