La absurda teoría que acusa a Yeferson Cossio de operarse para verse más alto 

De acuerdo a algunas “pruebas”, el influencer no habría tenido ningún tipo de accidente en las piernas, sino que se habría hecho un estiramiento de fémur

.Publicidad.

El 17 de marzo de 2021 el influencer Yeferson Cossio sufrió un fuerte accidente en el que tuvo 16 fracturas, mismas que le imposibilitaron caminar por alrededor de 5 meses. A pesar de que el paisa debía moverse con ayuda de una silla de ruedas, durante ese tiempo no dejó de crear contenido para sus redes sociales. Con esto, también logró mostrarles a sus seguidores la evolución de su recuperación.

Aunque en un principio Cossio no reveló la causa del accidente y como había ocurrido, después de varios meses se atrevió a confesar que todo fue por culpa de estar bajo el efecto de las drogas “Me caí de un balcón drogado. Me fui para la casa. Estábamos haciendo cosas y yo seguí con la fiesta. Me puse de gracioso ahí en el balcón y perdí el equilibrio. Caí en un tronco, juraba que iba a quedar inválido”.

-Publicidad.-

Tras un largo proceso de recuperación en el que, él mismo confesó, necesito de ayuda para realizar las actividades más básicas y cotidianas, Yeferson Cossio volvió a recuperar la movilidad completa de sus piernas y retomar los proyectos que había dejado en pausa.

Recientemente, se ha viralizado el video de un creador de contenido que asegura que el paisa nunca sufrió un accidente y que por el contrario todo esto es una historia para encubrir una cirugía estética.

Publicidad.

Vea también: “Por eso tenemos dos bebés” La reacción de Luisa Fernanda W a la calentura de Pipe Bueno

¿Cuál es la teoría de la cirugía de Yeferson cossio?

De acuerdo al video del hombre, el influencer se sometió a una operación conocida como ‘Elongación ósea’ la cual le permite a una persona aumentar hasta 16 centímetros en su altura. Hasta donde se sabe, es una cirugía bastante dolorosa, de recuperación larga y para nada barata.

El hombre en el video toma fotos de Yeferson Cossio, antes del accidente en las que está con Cintia Cossio y las compara con imágenes mucho más recientes. Señala que en las nuevas fotos el paisa se ve mucho más alto que su hermana, casi 20 cm de diferencia.

Aunque esto es más que una teoría, muchas personas han asegurado que podría ser real, pues consideran que si hay diferencia bastante visible en la altura del influencer. “Eso es obvio, lo del accidente solo se lo cree él”, “Yo también lo pensé, porque lo seguía desde sus inicios y era pequeño”, “Es evidente desde el primer día que salió la noticia, se alargó las piernas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la cuenta de entretenimiento que reposteo el video del creador de contenido.