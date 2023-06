¿Es más joven que ella? el temor de Alina Lozano por conocer a su suegra

.Publicidad.

La aclamada pareja conformada por los actores Alina Lozano y Jim Velásquez, ha causado controversia por sus 30 años de diferencia. Ahora todos sus seguidores están a la expectativa, pues se comprometieron y se preparan para su futura boda. Un cambio que mostraron en sus redes sociales, fueron los retoques estéticos en la cara de Alina. La actriz quería verse más joven antes de casarse y lucir una piel más tonificada, así como realzar sus párpados y aumentar un poco sus labios.

Aunque el noviazgo lleva poco más de un año y tres meses, Alina Lozano, no había tenido la oportunidad de visitar a su suegra, porque al parecer vive en otra ciudad. No obstante, por fin pudieron conocerse y así lo contó en un en vivo que realizó: “Hoy conocí a mi suegra, después de un año y tres meses de relación. Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera, la verdad no me importa ser contemporánea”, comentó. Pero no fue tan fácil para ella como pensaba.

La actriz comentó que estaba muy nerviosa por conocerla, pero al hacerlo se sintió muy tranquila, pues ella fue muy sencilla y amable: “La verdad me pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita. Desde antes yo intuía quién era ella por quien es Jim, porque yo siento que lo que le inculques a tus hijos, eso eres tú. No tuvimos mucho tiempo de hablar, me sentí contenta la verdad, estaba muy nerviosa porque incluso los ataques que más he recibido son de las personas de mi edad, algo que sigo sin entender”, dijo. A pesar de ser contemporáneas, su suegra no la hizo sentir mayor.

Alina Lozano volverá a ver a su suegra

La experiencia resultó tan bien que Alina decidió prometerle a la mamá de su prometido que la visitará más adelante y que viajaría hasta su casa para que fuera una visita más privada: “Yo le prometí que nos íbamos a volver a ver, que voy a viajar a donde ellos viven para que nos veamos. Entonces la verdad todo fue muy bonito, estoy muy agradecida por la mamá de Jim y eso me motiva a también llegar a ser una buena suegra”, contó a sus seguidores.

