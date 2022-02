La presidencia no es una lotería

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

En cualquier país normal sería inaceptable esa insinuación, pero desafortunadamente, en Colombia es absolutamente pertinente por varias razones. Aún quedan seis largos meses de gobierno de Iván Duque, que actúa de una manera insólita, y por ello, en plena campaña electoral esta advertencia no sobra. Es increíble que se le tenga que decir al presidente de un país demócrata, con controles institucionales supuestamente independientes, que llegar al poder y ejercerlo no es precisamente haberse ganado la lotería. Será necesario repetirle que no llegó a esa posición a hacer lo que tenga a bien, sin importar sus responsabilidades constitucionales, porque actuar a su antojo abusando de una manera reprochable de su capacidad de usar los recursos del Estado solo conducirá a que en seis meses su actuar sea punible.

No solo saca a gente capaz para nombrar incapaces en puestos claves y por seis meses, sino que acaba con la diplomacia colombiana, casi nos mete en una guerra sin chance alguno de ganar, e incurre en abusos graves nombrando a sus amigos en vísperas del fin de su mandato, porque como cree haberse ganado una lotería que no existe, los costos en un país lleno de pobreza son lo de menos. El avión presidencial tampoco es su avión privado y no está de vacaciones con la familia, en seis meses sí, pero por ahora no, y realizar viajes inútiles e inoportunos le cuesta a los colombianos. Por lo general, los últimos seis meses de los verdaderos lideres están enfocados en ayudar a su gente al máximo, en trabajar por y en el país para dejar un legado positivo y no para pasar a la historia como un desastre, hágame el favor.

-Publicidad.-

Es normal que un gobierno que está terminando se acelere, que tenga gran urgencia para finalizar su obra. Pero en este caso el acelere se despertó para sacarle el mayor jugo posible a las prebendas de la Presidencia de la República. Selfis de última hora con todos los presidentes del mundo que se dejen y visitar todos los países posibles firmando documentos que son responsabilidad de los embajadores serán solo recuerdos en su memoria. Acabar con la dignidad presidencial diciendo y haciendo cosas impropias de un presidente de la República sí será recordado en todos los libros de historia.

________________________________________________________________________________

Publicidad.

Seis meses, y más si son acelerados, pueden reiniciar el proceso de paz que casi, casi acaba, pero no alcanzó, garantizar la protección de los líderes sociales y tratar de bajar la inflación

________________________________________________________________________________

Como no le quedan sino seis meses, antes de que acabe con el país y el avión presidencial, los colombianos deberíamos alzar la voz para quejarnos de su actuar porque no solo queda mal usted, sino también nosotros. Pero creo que en este momento es más importante recordarle y reiterale que de verdad no se ganó la lotería, que los recursos públicos son sagrados, y que le quedan seis meses para hacer algo por su gente, por todos esos colombianos que hoy pasan hambre, que no tienen empleo, que perdieron su vida injustamente, a quienes se les han violado sus derechos humanos, y por quienes han perdido miembros de su familia. Seis meses, y más si son acelerados, pueden reiniciar el proceso de paz que casi, casi acaba, pero no alcanzó, en ese tiempo puede organizar y garantizar la protección de los líderes sociales en esas regiones tan alejadas del centro del país, puede tratar de bajar la inflación, o simplemente, si prefiere algo un poco menos demandante, puede dejar esa falsa euforia e informarnos la verdad sobre la difícil realidad económica que vivimos. Seis meses presidente, solo seis.

No presidente Duque, usted al llegar a la presidencia de Colombia no se ganó la lotería sino que asumió unas inmensas responsabilidades que no ha podido manejar. En vez de seguir en esa carrera loca que lleva, aproveche estos meses que le quedan para quedarse en Colombia, dejar que su hermano deje de ser su parche y trate de que su legado no sea tan lamentable como el que hasta ahora se prevé.

E-mail [email protected]

@CeciliaLopezM