La parada que le pegó Klopp al representante colombiano de Mohamed Salah

Cuando Mohamed Salah firmó en junio de 2017 con el Liverpool era muy veloz y hábil pero que marcaba muy pocos goles en sus equipos. Llegó a Inglaterra con esa fama de botar goles y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Salah es la estrella del Liverpool de Jurgen Klopp e incluso, para muchos es el mejor del mundo en la actualidad.

El Liverpool no lo quiere dejar ir y por ese motivo le ofrecieron ya un contrato para renovarlo, pero sorpresivamente el jugador lo rechazó aconsejado por su representante, el colombiano Ramy Abbas Issa. El agente se limitó a publicar un trino de risas que levantó todas las especulaciones al respecto.

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 11, 2022

Cientos de aficionados al Liverpool respondieron al trino de Abbas Issa y luego fue que se hizo público que había rechazado la renovación. Al respecto tuvo que referirse Klopp porque en rueda de prensa le preguntaron sobre la reacción del representante de Salah y su relación con ellos.

El alemán contestó que "es decisión de Mo y el club hizo lo que pudo. Todo va muy bien. "No me preocupa. Las partes decisivas están en contacto", contrario a lo que manifiesta Abbas Issa. Respecto a él quiso evitar opinar sobre el tema y dijo "lo último que quiero hacer es crear titulares. Todo está bien, no sé si habrá reacciones... No estoy en Twitter, otra buena razón para eso. Me metiste en la trampa y creé titulares".

Por ahora las dos partes siguen negociando para llegar a un acuerdo de ser posible, pero Salah ya tiene el oído envenenado por su agente y busca renovar con unas pretensiones económicas mucho mayores de las que tiene en este momento.

