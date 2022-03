Óscar, Elianis y los más odiados de los realitys de Caracol y RCN

.Publicidad.

Protagonistas de Nuestra Tele, El Desafío y MasterChef Celebrity son algunos de los programas más controversiales de la televisión colombiana. Los televidentes aún recuerdan varios concursantes por haber despertado odio entre sus propios compañeros y haber protagonizado grandes polémicas durante su participación. Estos concursantes fueron algunos de los más polémicos de la televisión colombiana, despertando amores y odios extremos en los televidentes.

Carla Giraldo

Aunque ha sido muy querida desde pequeña por los colombianos, la actriz se caracteriza por sus fuertes comentarios y nunca quedarse callada. El año pasado se le vio en Masterchef Celebrity y hasta se convirtió en la ganadora del reality y de 200 millones de pesos. Sus polémicas y fuertes discusiones en el programa también estuvieron siempre en el radar de los colombianos, y muchos no la perdonaron.

Oscar Naranjo

Las ocurrencias, melena larga y roja del joven cordobés ayudaron al Canal RCN a aumentar su rating con Protagonistas de Nuestra Tele 2012. Aún es recordado por la vez en que Naranjo sacó de sus cabales a Elianis Garrido y ésta le agarró del pelo. Tras haber sido reingresado dos veces finalmente salió del programa por un intento de suicidio. Luego del reality, el mismo canal anunció que se estaba preparando para cumplir su sueño de presentar Estilo RCN, lo cual nunca sucedió pues hoy día se encuentra en su natal Chinú, alejado de la televisión. La última vez que fue noticia se debió gracias a que dijo haberse curado de la homosexualidad gracias a la oración.

Jaider Villa

Si Jaider Villa no hubiera participado en Protagonistas de Novela, el reality no se hubiera catapultado como el más visto del Canal RCN en aquel entonces. El paisa de solo 25 años tenía belleza pero le faltaba el talento necesario para debutar en la actuación sin mencionar su prepotencia que se resumía a su frase favorita No vine hacer amigos, factores definitivos que hicieron que se ganará el odio de sus otros 14 compañeros y se aferrara al amor incondicional de Colombia que fue la responsable de convertirlo en el ganador reality. Derrotó a Daniel Arenas un talento purasangre que terminó triunfando en Estados Unidos.

Isabella Santiago

La modelo y actriz transgénero de 30 años llegó pisando fuerte a Masterchef Celebrity, tanto que muchos televidentes aseguran que sería la sucesora de Carla Giraldo en esta nueva temporada del concurso y no necesariamente por su buena sazón. En menos de un mes la venezolana ya ha protagonizado discusiones y malentendidos con varios de sus compañeros y celebridades.

Óscar López

El deportista participó en las versiones del 2017 y 2018 del programa. Fue al final de su participación cuando se ganó el odio de los colombianos por causar división y fuertes conflictos entre los finalistas. Aunque al principio se le apreciaba por su tenacidad al enfrentar tantos Desafíos a muerte, y por haber eliminado a 8 participantes del concurso; al final López se convirtió en una persona conflictiva y generadora de cizaña.}

Elianis Garrido

La barranquillera se dio a conocer en el 2012 en Protagonistas de Nuestra Tele del Canal RCN. Fue la primera participante expulsada por haber mechoneado a su compañero Oscar Naranjo. Ante todo pronóstico de una fama efímera, Elianis Garrido es de las pocas concursantes de Protagonistas de Nuestra Tele que se ha mantenido vigente y activa en la televisión. Además de haber actuado en varias novelas nacionales e internacionales; actualmente Elianis es una de las presentadoras estrellas de Ló Sé Todo del Canal Uno al que llegó en el 2018 y hoy es uno de los programas de chismes más vistos en el país. La barranquillera se mantiene activa en sus redes sociales, y acumula su propia marca de belleza, ropa, vestidos de baños y suplementos deportivos.

