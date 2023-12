La novela de Caracol que ya se puede ver en Netflix y en TV no se ha estrenado

.Publicidad.

Últimamente se ha hecho muy normal ver las novelas de los canales privados del país en plataformas de streaming. Es normal ver una que otra novela de Caracol en Netflix, o algunas de las producciones de RCN en Prime Video. Mucho del contenido que se crea para la televisión colombiana termina llegando a estas plataformas, dándole más popularidad a estas historias. Sin embargo, ¿qué tan beneficioso puede ser esto para el rating de una de las novelas de ambos canales? Y es que, algo muy curioso está ocurriendo con uno de los estrenos del canal Caracol Televisión, para el año que viene.

La influencer, la novela de Caracol que ya se estrenó en Netflix

Caracol Televisión tiene varias producciones listas que se estrenarán en el 2024. El canal quiere remontar los números que obtuvieron varias de sus novelas en este año. Uno de sus grandes bombazos es la segunda temporada de Arelys Henao y por supuesto, el regreso de Pedro el Escamoso. Sin embargo, hay otra novela de Caracol que llegará en el 2024 y quiere sorprender con una trama diferente. Se trata de La influencer, que tiene como protagonistas a Mariana Gómez y Juan Manuel Mendoza. Esta novela se desarrolla en ese mundo de redes sociales y todo el drama que este puede conllevar.

Y aunque la novela puede tener una gran historia con grandes personajes ¿logrará tener un buen rating? El problema es que, la producción ya fue estrenada en la plataforma Netflix. Esto permite que la gente desde ya, pueda ir adelantando la producción que llegará a la televisión colombiana hasta el 2024. En el momento, en la plataforma de streaming ya hay 16 capítulos agregados. Sin embargo, lo más seguro es que tenga muchos más episodios. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, queda la gran duda ¿tendrá un buen rating cuando llegue a Caracol Televisión?

Y es que, podemos encontrar muchos casos similares, que no tuvieron y no han obtenido buenos resultados. Un claro ejemplo es La reina de Indias y el conquistador o actualmente la segunda temporada de Pasión de gavilanes. Ambas producciones no han tenido los números esperados y es probable que La influencer sufra el mismo destino. Habrá que esperar a su estreno y por supuesto, la hora a la que la transmitan.

