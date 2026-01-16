La millonada que Marcela Reyes le tendría que pagar a RCN por abandonar La Casa de los Famosos

La salida de Marcela Reyes de La Casa de los Famosos reactivó la conversación sobre las multas millonarias que impondría el canal a quienes renuncian al reality

La salida de Marcela Reyes de La Casa de los Famosos no solo dejó sorprendidos a los televidentes, sino que abrió un nuevo capítulo de especulación alrededor de los compromisos legales que asumen quienes aceptan ingresar al reality de RCN. La decisión de abandonar la competencia antes de tiempo tendría consecuencias económicas de gran magnitud, según lo estipulado en los contratos que firman los participantes.

Desde temporadas anteriores, el programa ha sido claro en advertir que la renuncia voluntaria no es una opción libre de sanciones. Cada famoso firma un acuerdo en el que se detallan obligaciones, tiempos mínimos de permanencia y penalidades económicas. Estas cláusulas buscan blindar la producción y evitar abandonos que afecten el desarrollo del formato, uno de los más vistos de la televisión colombiana.

La cláusula de RCN que castiga la renuncia a La Casa de los Famosos

De acuerdo con versiones conocidas por exconcursantes, el contrato incluye un apartado específico sobre el retiro voluntario. Allí se fija una multa que, para la edición 2025, habría superado con creces el valor del premio final. La sanción económica estaría por encima de los 500 millones de pesos, una cifra que desincentiva cualquier intención de abandonar la casa por decisión propia.

En el caso de Marcela Reyes, la cifra exacta no ha sido confirmada oficialmente por RCN. Sin embargo, las referencias de temporadas pasadas de La Casa de los Famosos apuntan a que la producción sí estaría facultada para ejecutar esta cláusula, siempre que no exista una causa excepcional contemplada en el contrato.

Además del impacto económico, la renuncia también implicaría otras consecuencias. Quienes salen de manera voluntaria perderían visibilidad en otros espacios del canal, no tendrían despedida al aire y quedarían sujetos a estrictos acuerdos de confidencialidad. Estos contratos impedirían revelar detalles sobre pagos semanales, negociaciones internas o condiciones especiales.

Hasta el momento, no se ha aclarado si existen excepciones relacionadas con problemas de salud o situaciones de fuerza mayor. Este tipo de precisiones contractuales permanecen bajo reserva, debido a las cláusulas de confidencialidad que rigen incluso después de finalizar la participación en el programa.

Mientras tanto, la salida de Marcela Reyes sigue generando conversación en redes sociales, no solo por los motivos detrás de su decisión, sino por la millonada que estaría en juego tras abandonar el reality.

