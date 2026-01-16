Las marcas y diseñadores detrás de los looks de los participantes de la Casa de los Famosos 3

Vestidos de firma, alta costura y una marca que ha llegado a Miss Universo. El reality arrancó como pasarela y dejó claro que la imagen también compite

La moda también entró al juego. Desde la primera gala, los outfits de La Casa de los Famosos 3 se convirtieron en tema de conversación en redes, no solo por lo que dicen de cada participante, sino por las marcas y diseñadores que empiezan a tomar protagonismo dentro del reality.

El estreno del programa, la noche del lunes 12 de enero, fue un éxito digital. Más allá de las dinámicas del juego y las primeras alianzas, los seguidores analizaron cada detalle de los looks con los que los famosos cruzaron la puerta de la casa que será su hogar durante los próximos meses.

Desde ese primer momento, la forma de vestir dejó claro que el estilo también hace parte de la estrategia y de la identidad que cada participante quiere proyectar ante el público.

Los colores blanco y negro fueron los grandes protagonistas del estreno. Varias participantes apostaron por vestidos largos, con brillos, escotes sutiles y cortes elegantes que marcaron una estética sofisticada y nocturna. A estos se sumaron tonos neutros como el beige y el blanco, que reforzaron una imagen sobria y refinada. En el caso de los hombres, la mayoría optó por el tradicional traje sastre, aunque con variaciones modernas: aplicaciones brillantes, detalles personalizados y cortes contemporáneos que rompieron con lo convencional sin perder formalidad.

No todos siguieron la misma línea estética. Algunas participantes decidieron desmarcarse del blanco y negro y entrar a la casa fieles a su propio estilo.

Manuela Gómez eligió un vestido de corte tipo Chanel en tono pastel, con estampado floral y brillos sutiles, una apuesta femenina y distinta que captó la atención desde su ingreso. Por su parte, Alexa Torres impactó con un vestido sirena color morado, un tono fuerte y llamativo que conectó con la imagen segura y vibrante que suele proyectar en redes sociales.

También hubo espacio para opciones más relajadas. Nicolás Arrieta, Jay Torres y Alejandro Estrada apostaron por combinaciones más cómodas y casuales, con jeans y chaquetas, transmitiendo frescura y tranquilidad en una noche dominada por la gala y el espectáculo.

Detrás de varios de los looks más comentados del estreno está De Preggo, una firma que comienza a consolidarse como una de las más visibles dentro del universo del reality. La marca fue la encargada de vestir tanto a Manuela Gómez como a Marcela Reyes, dos participantes que apostaron por siluetas elegantes, femeninas y con detalles que no pasaron desapercibidos durante la gala.

El nombre de De Preggo no es nuevo en escenarios de alto perfil. La firma ha vestido a Vanessa Pulgarín, Miss Universo 2025, y también estuvo detrás del look de la Miss Madeira 2025, confirmando su proyección internacional y su presencia en certámenes de belleza y eventos de alto impacto mediático.

Otro de los nombres que se hizo visible fue Encanta Boutique, marca encargada de vestir a Alexa Torres durante su participación en el reality. Reconocida por el alquiler y venta de vestidos para eventos especiales, la boutique llevó a la influencer piezas que resaltaron su figura y reforzaron una imagen elegante y llamativa desde su entrada al programa.

La colaboración fue destacada en redes sociales y dejó claro cómo el reality se ha convertido en una plataforma estratégica para marcas de moda enfocadas en grandes ocasiones.

La moda también tuvo un guiño internacional. Juanse Quintero, esposo de la actriz Johanna Fadul, reveló en un video publicado en su cuenta de TikTok que la actriz está siendo vestida por una diseñadora italiana que ha trabajado con figuras como Paris Hilton, un dato que no pasó desapercibido entre los seguidores del programa. Esta revelación refuerza la idea de que La Casa de los Famosos ya no es solo un reality, sino una vitrina donde se encuentran los estilos, marcas emergentes y nombres de la alta moda internacional.

Más allá de las tendencias, los outfits funcionan como una declaración de identidad dentro del juego. Con el pasar de las semanas, la moda seguirá siendo parte de la narrativa del reality, convirtiendo cada gala y cada aparición en una pasarela donde el estilo también compite por atención, likes y conversación digital.

