¿Cuáles son los tres peajes más caros de Colombia? Algunos superan los 27 mil pesos

La ANI aumentó la tarifa de 15 peajes en seis departamentos del país. Estos son los tres más costosos para vehículos particulares.

Viajar por carretera en Colombia ahora es más costoso. Desde este 16 de enero, los conductores que se movilicen por los principales corredores concesionados encontrarán cambios en los valores de 15 de los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). El ajuste anual, ligado al Índice de Precios al Consumidor (IPC), impactó directamente el bolsillo de quienes se desplazan en vehículo particular, especialmente en algunos puntos del país donde las tarifas superan con creces el promedio nacional.

De acuerdo con la actualización oficial, los vehículos de categoría I (automóviles, camperos y camionetas) ahora pagan entre $12.612 y $27.746 por trayecto, dependiendo del peaje y del proyecto vial al que esté asociado. Dentro de ese rango, hay tres estaciones que destacan por tener los cobros más altos del país.

Los peajes que lideran el ranking en Colombia

En el primer lugar aparece el peaje de Pipiral, en el departamento del Meta, ubicado en la vía al Llano. Allí, los conductores deben pagar $27.746 por paso, convirtiéndolo en el peaje más costoso de Colombia para esta categoría. Este punto es clave para la conexión entre Bogotá y los Llanos Orientales, uno de los corredores con mayor flujo vehicular.

El segundo lugar lo ocupa Machetá, en Cundinamarca, con una tarifa de $27.326. Este peaje hace parte de la Transversal del Sisga y conecta el centro del país con el nororiente, siendo utilizado tanto por transporte particular como de carga.

En tercer lugar está Cisneros, en Antioquia, cuyo valor llegó a $25.855. Ubicado en un corredor estratégico del nordeste antioqueño, este peaje forma parte de los proyectos concesionados que han tenido ajustes conforme a la inflación y a los compromisos contractuales vigentes.

Además de estos tres, otros peajes también se acercan a la barrera de los $25.000. Aburrá, en Antioquia, alcanza los $24.909, mientras que El Placer, en Nariño, se ubica en $20.915. En Cundinamarca, Boquerón I y II marcan $19.864 cada uno tras el incremento.

La ANI ha reiterado que las actualizaciones tarifarias se realizan una vez al año, generalmente en enero, y no aplican a todos los peajes del país, sino únicamente a aquellos bajo concesión nacional. Así, quienes planean viajar por carretera deberán tener en cuenta estos nuevos valores al momento de calcular sus recorridos.

