Se fue de vacaciones y lo robaron unos monos en la India: la mala suerte de un tiktoker colombiano

Camilo Duque es un tiktoker colombiano especializado en contenido de viajes y recientemente, en su visita a la India mostró una de las realidades que oculta este país. De acuerdo a lo registrado, las calles de Vrindavan, son azotadas por una banda de ladrones.

Lo peculiar de toda esa situación es que los ladrones no son personas, sino animales, específicamente monos.

“Es un lugar super inseguro de hecho me toca estar tenido el celular super duro porque en cualquier momento me lo pueden quitar y acá llevo estos yogures en la mano, los tengo que llevar acá debajo del brazo, porque en cualquier momento me lo ‘raponean’, pero no las personas, lo monos” inicia comentando en el video.

Según contó en el clip el tiktoker colombiano, los monos están muy bien organizados por ello hay algunas calles que son más peligrosas que otras e incluso para entrar a algunos sitios turísticos deben retirarse los zapatos y dejarlos custodiados por una persona para que los animales no los roben.

También comentó que estos animales suelen sentirse más atraídos a objetos pequeños como: gafas, celulares o comida. En ocasiones, los monos de no dejar los artículos hurtados sobre tejados o lugares muy altos, están dispuestos a negociar con las personas para que a cambio de lo que robaron les den alimentos.

Camilo Duque quiso comprobar las negociaciones con los monos, el hombre usó como carnada unas gafas dañadas, en cuestión de segundos un mono se acercó para tomar el objeto pero un local impidió el robo.

Minutos después volvió a intentarlo y está vez uno de los animales si tomó las gafas “es algo curioso porque las quitan tan milimétricamente que yo sentí que algo cayó detrás de mí, pero no sentí que me quitó las gafas, osea son expertos”. El tiktoker intentó que le devolvieran el objeto dándole a cambio una manzana, sin embargo, el animal corrió con la fruta y no le devolvió nada.

En otro clip contó otra curiosidad de India y es que las personas locales de ese país suelen pedirle fotos a los turistas de piel blanca, porque para ellos no es tan común ver personas con estos tonos de piel, tanto así, que incluso hacen fila para poder obtener una fotografía.