Presidente Petro, ¿por qué no saca a Colombia de la OTAN?

Por: Héctor Díaz Revelo |

diciembre 28, 2022

"Para qué sirven la OTAN y los imperios" ha preguntado el presidente. Pues bien, ante la cuestión, he demandado que Gustavo Petro saque a Colombia de la OTAN, organización guerrerista global al servicio de los intereses de los Estados Unidos.

Es irónico que Juan Manuel Santos, Nobel de la Paz, haya metido al país como socio global de la OTAN. Eso es historia. Sin embargo, es más irónico aún que Gustavo Petro Urrego, quien ha posado como hombre de izquierda y socialdemócrata, haga nada por sacar al país de esa peligrosa injerencia extranjera.

Cuando escuché al presidente hacer ese planteamiento en su discurso ante la Organización de Naciones Unidas, pensé que también quienes defendemos la autonomía de los pueblos y rechazamos toda injerencia extranjera nos preguntamos: ¿para qué sirve la OTAN?

No es que no sepamos para qué sirve y a quién le sirve esta nefasta organización militar y guerrerista, punta de lanza del expansionismo económico y militar del gobierno de los Estados Unidos de América. No es que no sepamos su papel abierto y desafiante ante el mundo frente a la invasión rusa a su vecino Ucrania y su papel activo en la invasión de Iraq.

Justamente hoy los resultados saltan a la vista. Como quiera que la OTAN ha logrado para sus aliados pingues ganancias y nuevas fuentes de abastecimiento de gas estadounidense, algunos países como España, al sur de Europa, han mirado como opción el gas de Argel y sus vecinos.

De verdad, aún me resulta incoherente y poco responsable que Gustavo Petro en pleno siglo XXI y en aras de la paz del mundo sostenga que esa misma OTAN, que ha dejado una estela de sangre y miseria en varios países empobrecidos, se quedara en Colombia “para salvar la selva amazónica”.

Antes de escucharlo, respiré con la esperanza de que por fin alguien iba a sacar a Colombia de la OTAN, organización rechazada por los gobiernos progresistas de nuestra empobrecida América Latina, pero nunca imaginé que diría eso.

Se trata de un presidente incoherente con lo que los colombianos esperaban frente a la presencia de los gringos aquí. Entonces, señor presidente, ¿nos sacará de la OTAN o seguirá haciendo concesiones al gobierno de los EE. UU.?

Y como si lo anterior no fuera suficiente, de manera simultánea, Petro salió a recibir al secretario de Estado de los Estados Unidos y a la jefe del Comando Sur. ¿Llegaron al país a revisar su patrio trasero y/o a confirmar territorio?

¿A quién le cabe en la cabeza que los marines gringos puedan salvar la selva amazónica? Su gobierno made in USA, que tanto esquiva como ha esquivado todos los convenios y tratados internacionales en defensa de la madre tierra y en contra del cambio climático, no puede dar cátedra en esta materia.

Para rematar la incongruencia, ante la prensa francesa, Petro dijo de labios para afuera que prefiere una alianza latinoamericana que nunca será ofensiva, pero evadió la respuesta a la pregunta sobre el intervencionismo y guerrerismo de la OTAN y del gobierno de los Estados Unidos, fuertemente criticado en la región.

Y hablando del cambio prometido por Petro, ¿qué pasó que no hay avances en esta materia? Los defensores de la autodeterminación de los pueblos y quienes estamos en contra de la injerencia extranjera solo reclamamos un poco de dignidad y decoro ante tanta incoherencia. Así que preguntamos de nuevo: ¿seguirá Colombia dentro de la OTAN?